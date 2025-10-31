Відео
Україна
У МЗС РФ зробили нову заяву щодо переговорів із Україною

Дата публікації: 31 жовтня 2025 16:44
Оновлено: 16:59
Переговори РФ та України - що кажуть у Кремлі
Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

У Росії заявили про готовність відновити переговори з Україною щодо завершення війни. Але це можливо лише у форматі, який започатковано у Стамбулі в 2022 році, наголосили в Кремлі.

Про це повідомляють російські ЗМІ в п'ятницю, 31 жовтня.

Переговори РФ та України

Заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін наголосив, що Москва "відкрита до політико-дипломатичного врегулювання" і готова до прямих переговорів із Києвом. За його словами, Туреччина неодноразово підтверджувала готовність знову надати майданчик у Стамбулі для таких зустрічей.

"Усі умови для розвитку стамбульського треку є. Проблемою залишається лише відсутність політичної волі Києва", — заявив представник Росії.

Він також додав, що будь-які можливі переговори мають враховувати "реальну ситуацію" та напрацювання, досягнуті під час зустрічей у 2022 році.

Реакція МЗС України

Як відмітив речник МЗС України Георгій Тихий, українська делегація неодноразово відвідувала Стамбул цього року для проведення прямих переговорів із представниками Росії. Однак, як повідомив речник Міністерства закордонних справ України, ці зустрічі не дали результатів.

За його словами, українські дипломати побачили на переговорах "групу людей низького рівня", які повторювали старі ультиматуми та не мали повноважень ухвалювати будь-які рішення.

"Причина проста: Путін не прагне миру, він шукає шляхи продовження війни", — наголосив речник МЗС.

Він також звернувся до російської сторони із закликом припинити бойові дії: "Скажи своєму начальнику, щоб він зупинив війну. Коли він буде готовий, ми зможемо провести зустріч лідерів і домовитися про припинення вогню".

У МЗС РФ зробили нову заяву щодо переговорів із Україною - фото 1
Пост Тихого. Фото: скриншот

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга висловив думку, що Китай здатен стати одним із ключових гравців у процесі припинення війни в Україні. За його словами, Київ сподівається, що Пекін перегляне свою позицію щодо співпраці з Москвою, зокрема відмовиться від закупівель російської нафти.

А до цього Президент України Володимир Зеленський прокоментував можливість проведення тристоронньої зустрічі за участю США, України та Росії. Він зауважив, що російський лідер Володимир Путін, найімовірніше, уникатиме безпосереднього діалогу. Водночас Зеленський підкреслив, що Україна готова до участі в будь-яких форматах переговорів, які можуть стати реальним кроком до завершення війни.

переговори МЗС Україна Росія Стамбул
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
