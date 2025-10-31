Видео
В МИД РФ сделали новое заявление по переговорам с Украиной

В МИД РФ сделали новое заявление по переговорам с Украиной

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 16:44
обновлено: 17:43
Переговоры РФ и Украины - что говорят в Кремле
Сергей Лавров. Фото: росСМИ

В России заявили о готовности возобновить переговоры с Украиной по завершению войны. Но это возможно только в формате, который начат в Стамбуле в 2022 году, подчеркнули в Кремле.

Об этом сообщают российские СМИ в пятницу, 31 октября.

Читайте также:

Переговоры РФ и Украины

Заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Москва "открыта к политико-дипломатическому урегулированию" и готова к прямым переговорам с Киевом. По его словам, Турция неоднократно подтверждала готовность вновь предоставить площадку в Стамбуле для таких встреч.

"Все условия для развития стамбульского трека есть. Проблемой остается лишь отсутствие политической воли Киева", — заявил представитель России.

Он также добавил, что любые возможные переговоры должны учитывать "реальную ситуацию" и наработки, достигнутые во время встреч в 2022 году.

Реакция МИД Украины

Как отметил спикер МИД Украины Георгий Тихий, украинская делегация неоднократно посещала Стамбул в этом году для проведения прямых переговоров с представителями России. Однако, как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины, эти встречи не дали результатов.

По его словам, украинские дипломаты увидели на переговорах "группу людей низкого уровня", которые повторяли старые ультиматумы и не имели полномочий принимать какие-либо решения.

"Причина проста: Путин не хочет мира, он ищет пути продолжения войны", — подчеркнул представитель МИД.

Он также обратился к российской стороне с призывом прекратить боевые действия: "Скажи своему начальнику, чтобы он остановил войну. Когда он будет готов, мы сможем провести встречу лидеров и договориться о прекращении огня".

В МИД РФ сделали новое заявление по переговорам с Украиной - фото 1
Пост Тихого. Фото: скриншот

Напомним, что министр иностранных дел Андрей Сибига высказал мнение, что Китай способен стать одним из ключевых игроков в процессе прекращения войны в Украине. По его словам, Киев надеется, что Пекин пересмотрит свою позицию по сотрудничеству с Москвой, в частности откажется от закупок российской нефти.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность проведения трехсторонней встречи с участием США, Украины и России. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин, скорее всего, будет избегать непосредственного диалога. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина готова к участию в любых форматах переговоров, которые могут стать реальным шагом к завершению войны.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
