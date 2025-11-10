У Путина объяснили когда Россия готова завершить войну против Украины

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

В Кремле в очередной раз сделали циничное заявление об окончании войны в Украине. В частности, там говорят, что готовы как можно быстрее прекратить войну и обвинили при этом Украину в затягивании процесса.

Об этом высказался представитель Кремля Дмитрий Песков.

Реклама

Читайте также:

Песков заявил, что стремится к миру, но Украина не хочет сдаваться

"Разумеется, хотелось бы, чтобы этот конфликт завершился как можно скорее. И завершиться он может тогда, когда Россия достигнет тех задач, которые она поставила изначально. Для нас лучшим было бы урегулирование этого конфликта политико-дипломатическими средствами", — заявил Песков.

В то же время Песков повторил основные тезисы кремлевской пропаганды, подчеркнув, что переговорный процесс "остановился не из-за Москвы"

"Мы неоднократно об этом говорили, и российская сторона продолжает оставаться открытой к такому пути. Но здесь мы видим, что сейчас сложилась пауза. Ситуация зависла не по нашей вине", — сказал спикер Путина.

Напомним, стало известно, что Трамп и Цзиньпин могли согласовать совместные действия по окончанию войны в Украине.

Между тем выяснилось, что Трамп и Путин не проведут личной встречи вскоре — Песков заявлял, что в этом нет необходимости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Украиной возможны только на условиях 2022 года.