Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У РФ заявили про готовність до переговорів з Україною

У РФ заявили про готовність до переговорів з Україною

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:00
Оновлено: 18:00
Переговори РФ та України - у Кремлі зробили заяву
Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія заявила про готовність розпочати переговори з Україною "в будь-який момент". При цьому Туреччина готова надати для цього дипломатичний майданчик.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов, передають росЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Переговори РФ та України

За словами Іванова, Москва нібито "неодноразово наголошувала" на готовності до прямих переговорів із українською делегацією. Він також зазначив, що турецька сторона підтверджує готовність надати Стамбул як платформу для таких зустрічей.

Крім того, дипломат звинуватив Україну у "відсутності реакції" на російську пропозицію створити три спільні робочі групи в онлайн-форматі.

На тлі цього заяви Росії українська сторона поки не робила офіційних коментарів щодо можливості переговорів чи участі у запропонованих робочих групах.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у РФ "готові якнайшвидше припинити війну", і звинуватили при цьому Україну у затягуванні процесу.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори з Україною можливі лише на умовах 2022 року.

Туреччина володимир путін переговори росіяни Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації