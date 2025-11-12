Переговори РФ та України - у Кремлі зробили заяву

Володимир Путін. Фото: Reuters

Росія заявила про готовність розпочати переговори з Україною "в будь-який момент". При цьому Туреччина готова надати для цього дипломатичний майданчик.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Росії в Туреччині Олексій Іванов, передають росЗМІ.

Реклама

Читайте також:

Переговори РФ та України

За словами Іванова, Москва нібито "неодноразово наголошувала" на готовності до прямих переговорів із українською делегацією. Він також зазначив, що турецька сторона підтверджує готовність надати Стамбул як платформу для таких зустрічей.

Крім того, дипломат звинуватив Україну у "відсутності реакції" на російську пропозицію створити три спільні робочі групи в онлайн-форматі.

На тлі цього заяви Росії українська сторона поки не робила офіційних коментарів щодо можливості переговорів чи участі у запропонованих робочих групах.

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що у РФ "готові якнайшвидше припинити війну", і звинуватили при цьому Україну у затягуванні процесу.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявляв, що переговори з Україною можливі лише на умовах 2022 року.