Переговоры РФ и Украины - в Кремле сделали заявление

В РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной
Россия заявила о готовности начать переговоры с Украиной "в любой момент". При этом Турция готова предоставить для этого дипломатическую площадку.
Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов, передают росСМИ.
Переговоры РФ и Украины
По словам Иванова, Москва якобы "неоднократно подчеркивала" готовность к прямым переговорам с украинской делегацией. Он также отметил, что турецкая сторона подтверждает готовность предоставить Стамбул в качестве платформы для таких встреч.
Кроме того, дипломат обвинил Украину в "отсутствии реакции" на российское предложение создать три совместные рабочие группы в онлайн-формате.
На фоне этого заявления России украинская сторона пока не делала официальных комментариев относительно возможности переговоров или участия в предложенных рабочих группах.
Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ "готовы как можно быстрее прекратить войну", и обвинил при этом Украину в затягивании процесса.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Украиной возможны только на условиях 2022 года.
