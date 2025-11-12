Переговоры РФ и Украины - в Кремле сделали заявление

Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия заявила о готовности начать переговоры с Украиной "в любой момент". При этом Турция готова предоставить для этого дипломатическую площадку.

Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов, передают росСМИ.

Переговоры РФ и Украины

По словам Иванова, Москва якобы "неоднократно подчеркивала" готовность к прямым переговорам с украинской делегацией. Он также отметил, что турецкая сторона подтверждает готовность предоставить Стамбул в качестве платформы для таких встреч.

Кроме того, дипломат обвинил Украину в "отсутствии реакции" на российское предложение создать три совместные рабочие группы в онлайн-формате.

На фоне этого заявления России украинская сторона пока не делала официальных комментариев относительно возможности переговоров или участия в предложенных рабочих группах.

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ "готовы как можно быстрее прекратить войну", и обвинил при этом Украину в затягивании процесса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Украиной возможны только на условиях 2022 года.