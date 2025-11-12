Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной

В РФ заявили о готовности к переговорам с Украиной

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 18:00
обновлено: 18:36
Переговоры РФ и Украины - в Кремле сделали заявление
Владимир Путин. Фото: Reuters

Россия заявила о готовности начать переговоры с Украиной "в любой момент". При этом Турция готова предоставить для этого дипломатическую площадку.

Об этом сообщил временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов, передают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Переговоры РФ и Украины

По словам Иванова, Москва якобы "неоднократно подчеркивала" готовность к прямым переговорам с украинской делегацией. Он также отметил, что турецкая сторона подтверждает готовность предоставить Стамбул в качестве платформы для таких встреч.

Кроме того, дипломат обвинил Украину в "отсутствии реакции" на российское предложение создать три совместные рабочие группы в онлайн-формате.

На фоне этого заявления России украинская сторона пока не делала официальных комментариев относительно возможности переговоров или участия в предложенных рабочих группах.

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в РФ "готовы как можно быстрее прекратить войну", и обвинил при этом Украину в затягивании процесса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что переговоры с Украиной возможны только на условиях 2022 года.

Турция владимир путин переговоры россияне Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации