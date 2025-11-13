Переговоры РФ и США в Будапеште — что говорят в Кремле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к российско-американским переговорам в Будапеште. Для этого "должны быть хорошо проработаны результаты предыдущих переговоров".

Об этом сообщают росСМИ.

Российские СМИ пишут, что соответствующее заявление Лавров якобы сделал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, но его не опубликовали.

Российский министр отметил, что Москва готова к саммиту, если он будет базироваться на "хорошо проработанных результатах предыдущих переговоров".

Также он заявил, что президент США Дональд Трамп якобы получал "подковерные доклады", неизвестно кем подготовленные. После этого, мол, он и перенес или отменил запланированную встречу с диктатором в Будапеште.

Напомним, ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Турция готова предоставить для этого дипломатическую площадку.

В то же время Лавров сказал, что Россия "готова как можно быстрее прекратить войну", и обвинил Украину в затягивании процесса.