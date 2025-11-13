Переговоры РФ и США в Будапеште — что говорят в Кремле

В России заявили о готовности к саммиту с США в Будапеште
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности к российско-американским переговорам в Будапеште. Для этого "должны быть хорошо проработаны результаты предыдущих переговоров".
Об этом сообщают росСМИ.
РФ готова к переговорам с США
Российские СМИ пишут, что соответствующее заявление Лавров якобы сделал в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera, но его не опубликовали.
Российский министр отметил, что Москва готова к саммиту, если он будет базироваться на "хорошо проработанных результатах предыдущих переговоров".
Также он заявил, что президент США Дональд Трамп якобы получал "подковерные доклады", неизвестно кем подготовленные. После этого, мол, он и перенес или отменил запланированную встречу с диктатором в Будапеште.
Напомним, ранее в России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Турция готова предоставить для этого дипломатическую площадку.
В то же время Лавров сказал, что Россия "готова как можно быстрее прекратить войну", и обвинил Украину в затягивании процесса.
