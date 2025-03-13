Коваленко попередив про інформаційну стратегію РФ щодо перемир'я

В РНБО прокоментували заяву Путіна щодо перемир'я в Україні
Президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що згоден на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я з Україною, але назвав умови. На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
Свій коментар голова ЦПД оприлюднив у Telegram.
Позиція Росії щодо перемир'я
"Типова поведінка Росії в міжнародній політиці: "ми готові припинити вогонь, але є "нюанси", — зазначив Коваленко.
За його словами, важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, аби звинувачувати Україну у порушеннях, які здійснюють самі росіяни.
Також, на думку керівника ЦПД, ворог буде висувати дивні вимоги і робити все так само, як було під час Мінських угод.
"Це їх тактика є і буде — брехати й звинувачувати", — додав Коваленко.
Нагадаємо, Путін заявив про нібито згоду на пропозицію щодо припинення вогню, але назвав "нюанси".
Також відомо, що сьогодні спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф перебуває з візитом у Москві, де зустрінеться з Путіним у закритому форматі.
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