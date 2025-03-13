Коваленко попередив про інформаційну стратегію РФ щодо перемир'я

Керівник ЦПД Андрій Коваленко. Фото: відкриті джерела

Президент Росії Володимир Путін у четвер, 13 березня, заявив, що згоден на пропозицію США щодо 30-денного перемир'я з Україною, але назвав умови. На це відреагував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Свій коментар голова ЦПД оприлюднив у Telegram.

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"Типова поведінка Росії в міжнародній політиці: "ми готові припинити вогонь, але є "нюанси", — зазначив Коваленко.

За його словами, важливо розуміти, що інформаційна стратегія Росії буде направлена в будь-якому разі на те, аби звинувачувати Україну у порушеннях, які здійснюють самі росіяни.

Також, на думку керівника ЦПД, ворог буде висувати дивні вимоги і робити все так само, як було під час Мінських угод.

"Це їх тактика є і буде — брехати й звинувачувати", — додав Коваленко.

Скриншот допису Коваленка

Нагадаємо, Путін заявив про нібито згоду на пропозицію щодо припинення вогню, але назвав "нюанси".

Також відомо, що сьогодні спецпосланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф перебуває з візитом у Москві, де зустрінеться з Путіним у закритому форматі.