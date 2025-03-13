Коваленко предупредил об информационной стратегии РФ относительно перемирия

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Фото: открытые источники

Президент России Владимир Путин в четверг, 13 марта, заявил, что согласен на предложение США о 30-дневном перемирии с Украиной, но назвал условия. На это отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Свой комментарий глава ЦПД обнародовал в Telegram.

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Позиция России относительно перемирия

"Типичное поведение России в международной политике: "мы готовы прекратить огонь, но есть "нюансы", — отметил Коваленко.

По его словам, важно понимать, что информационная стратегия России будет направлена в любом случае на то, чтобы обвинять Украину в нарушениях, которые осуществляют сами россияне.

Также, по мнению руководителя ЦПД, враг будет выдвигать странные требования и сделать все так же, как было во время Минских соглашений.

"Это их тактика есть и будет — врать и обвинять", — добавил Коваленко.

Скриншот поста Коваленко

Напомним, Путин заявил о якобы согласии на предложение о прекращении огня, но назвал "нюансы".

Также известно, что сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф находится с визитом в Москве, где встретится с Путиным в закрытом формате.