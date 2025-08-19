Лавров відповів, чи готова РФ провести переговори Путіна з Зеленським

Голова МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: росЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився щодо переговорів російського диктатора Володимира Путіна та Президента України Володимира Зеленського. Він повідомив, що, на його думку, Росія не відмовляється від жодних форматів роботи над "українським врегулюванням", включно з двосторонніми та тристоронніми.

Про це повідомляють росЗМІ.

Лавров підкреслив, що будь-які зустрічі за участю вищого керівництва слід готувати з максимальною ретельністю.

Він також зазначив, що "без урахування безпеки Росії та прав росіян в Україні" неможливо говорити про будь-які довгострокові домовленості.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський під час розмови з Дональдом Трампом не виключив можливості територіальних компромісів, хоча раніше заявляв про їх неможливість через обмеження, закріплені в Конституції.

Також стало відомо, що Зеленський і Трамп під час переговорів у Вашингтоні не лише обговорили ключові питання, а й обмінялися символічними подарунками.