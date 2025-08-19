Лавров ответил, готова ли РФ провести переговоры Путина с Зеленским

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: росСМИ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался относительно переговоров российского диктатора Владимира Путина и Президента Украины Владимира Зеленского. Он сообщил, что, по его мнению, Россия не отказывается ни от каких форматов работы над "украинским урегулированием", включая двусторонние и трехсторонние.

Об этом сообщают росСМИ.

Лавров подчеркнул, что любые встречи с участием высшего руководства следует готовить с максимальной тщательностью.

Он также отметил, что "без учета безопасности России и прав россиян в Украине" невозможно говорить о каких-либо долгосрочных договоренностях.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с Дональдом Трампом не исключил возможности территориальных компромиссов, хотя ранее заявлял об их невозможности из-за ограничений, закрепленных в Конституции.

Также стало известно, что Зеленский и Трамп во время переговоров в Вашингтоне не только обсудили ключевые вопросы, но и обменялись символическими подарками.