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В Польщі спалахнув готель, в якому жили українські біженці

5 січня 2024 23:54
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Польщі спалахнув готель, в якому жили українські біженці
Польські пожежники на місці займання. Фото: Radio 5
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В польському Олецько Мазурського воєводства сьогодні загорівся готель, в якому перебували українські біженці. За інформацією від польської пожежної служби, внаслідок займання ніхто з мешканців не постраждав.

Про це повідомляє польське Radio 5.

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Пожежники, які прибули на місце займання, встановили, що пожежа виникла в одному з приміщень на першому поверсі двоповерхової будівлі, через що вогонь поширився на сусідні кімнати. 

В Польщі спалахнув готель, в якому жили українські біженці
Пожежники в зруйнованій пожежею будівлі. Джерело: Radio 5

"Операція з гасіння пожежі проходила в умовах дуже сильного задимлення. Барли участь у гасінні 58 пожежників з окружного штабу та навколишнього добровільного пожежного управління", — заявив в коментарі виданню пресофіцер районного штабу Державної пожежної служби Марек Висоцький.

В Польщі спалахнув готель, в якому жили українські біженці
Приміщення готелю, де була пожежа. Джерело: Radio 5

У готелі перебували 155 біженців з України, 28 евакуювали пожежники, решту з вікон та балконів врятували за допомогою драбин. Гасіння пожежі тривало майже три години. Бригада екстреної медичної допомоги, яка прибула на місце події, прийняла рішення доставити чотирьох людей до лікарні для обстеження через ускладнене дихання. За словами Висоцького, їхньому здоров'ю нічого не загрожує.

Польські правоохоронці вже відкрили розслідування, також встановлюється і спричинена сума збитків. 

Нагадаємо, що раніше у польському Гданську, п'яний 40-річний українець розбив 11 автомобілів. Він завдав збитків на суму майже 140 000  злотих (1 330 000 грн). Його затримала поліція.

Також напередодні Нового року у польському селі Слонави Великопольського воєводства за 500 метрів до злітно-посадкової смуги впав літак Cessna. На його борту було двоє людей, які отримали травми легкої важкості.

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