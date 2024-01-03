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У Польщі п'яний українець розбив 11 автомобілей

3 січня 2024 18:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Польщі п'яний українець розбив 11 автомобілей
Автомобілі, які розбив українець в Польщі. Фото: gdansk.policja.gov.pl
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Ґданську, Польща, п'яний 40-річний українець розбив 11 автомобілів. Він завдав збитків на суму майже 140 000  злотих (1 330 000 грн).

Про це повідомляє поліція Ґданська.

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"У понеділок близько 07:30 співробітники поліції отримали повідомлення про те, що на одній з автостоянок на вулиці Кадетів чоловік бейсбольною битою руйнує припарковані автомобілі", — йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали правоохоронці, які під час обшуку території в одному зі зруйнованих автомобілів помітили чоловіка, який лежав на пасажирському сидінні. Він збігався з описом зловмисника, тому його одразу затримали. Тест на алкоголь показав, що українець був п'яний. Правоохоронці вилучили також у нього бейсбольну биту.

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Поліцейські та затриманий українець. Фото: gdansk.policja.gov.pl

Вони встановили, що чоловік пошкодив 11 автомобілів Toyota та Opel. Внаслідок цього в них були розбиті вікна, знищені дзеркала та задні ліхтарі.

Під час розмови з працівниками поліції українець пояснив свою поведінку тим, що стежив за порядком у маєтку і взяв справу в свої руки.

"Після того, як 40-річний чоловік протверезів, йому було пред'явлено 11 звинувачень у пошкодженні майна. За пошкодження майна передбачено максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Польщі, неподалік кордону з Україною, 25 грудня сталася масштабна ДТП. Внаслідок інциденту водійці мікроавтобуса загрожує до восьми років ув’язнення.

Також ми писали, що українські чоловіки у сусідніх країнах Європи почали масово робити нові документи. Журналісти розкрили причини такого ажіотажу в іноземних посольствах України.

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