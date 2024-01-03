В Польше пьяный украинец разбил 11 автомобилей

Автомобили, которые разбил украинец в Польше. Фото: gdansk.policja.gov.pl

В Гданьске, Польша, пьяный 40-летний украинец разбил 11 автомобилей. Он нанес ущерб на сумму почти 140 000 злотых (1 330 000 грн).

Об этом сообщает полиция Гданьска.

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Украинец разбил 11 автомобилей в Польше

"В понедельник около 07:30 сотрудники полиции получили сообщение о том, что на одной из автостоянок на улице Кадетов мужчина бейсбольной битой разбивает припаркованные автомобили", — говорится в сообщении.

На место происшествия выехали правоохранители, которые во время обыска территории в одном из разрушенных автомобилей заметили мужчину, который лежал на пассажирском сиденье. Он совпадал с описанием злоумышленника, поэтому его сразу задержали. Тест на алкоголь показал, что украинец был пьян. Правоохранители изъяли также у него бейсбольную биту.

Полицейский и задержанный украинец. Фото: gdansk.policja.gov.pl

Они установили, что мужчина повредил 11 автомобилей Toyota и Opel. В результате были разбиты окна, уничтожены зеркала и задние фонари.

Во время разговора с работниками полиции украинец объяснил свое поведение тем, что следил за порядком в поместье и взял дело в свои руки.

"После того, как 40-летний мужчина протрезвел, ему было предъявлено 11 обвинений в повреждении имущества. За повреждение имущества предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — говорится в сообщении.

Напомним, в Польше, недалеко от границы с Украиной, 25 декабря произошло масштабное ДТП. В результате инцидента водителю микроавтобуса грозит до восьми лет заключения.

Также мы писали, что украинские мужчины в соседних странах Европы начали массово делать новые документы. Журналисты раскрыли причины такого ажиотажа в иностранных посольствах Украины.