У Польщі після пологів померла українка — що відомо

Лікарня. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Польщі в лікарні померла 28-річна українка після кесаревого розтину. Наразі в окружній прокуратурі польського міста Острув Великопольський розслідують цей випадок.

Про це заявив речник Окружної прокуратури в Острові Великопольському Мацей Мелер для "Укрінформу".

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Який стан був у вагітної жінки

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 11 грудня громадянку України на 33-му тижні вагітності привіз до лікарні в місто Кротишин її чоловік. Її стан ставав дедалі гіршим, через це медики вирішили зробити кесарів розтин.

Новонароджений хлопчик вижив, пізніше його було переведено в лікарню в Острові Великопольському. Він був у стані середньої тяжкості. Проте його мама померла 13 грудня після пологів.

Що кажуть у прокуратурі

"Завданням прокуратури є з’ясування, якими були причини цієї трагічної події", — наголосив речник місцевої прокуратури.

За його словами, прокурори затребували документи з різних відділень лікарні. Також вони проведуть судово-медичну експертизу та допитають свідків. Крім того, планується створити групу фахівців, які будуть вивчати допомогу лікарів на предмет їхньої правильності.

"У Польщі в останні роки сталося декілька резонансних смертей вагітних жінок. У країні функціонує доволі жорстоке право, що регулює допустимість здійснення абортів. Через це лікарі-акушери часто зволікають з проведенням абортів, аби уникнути можливого кримінального переслідування", — додали у матеріалі.

Нагадаємо, раніше під час негоди в Одеській області працівники ДСНС зі снігового полону врятували породіллю. Жінка народила дівчинку.