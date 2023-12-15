В Польше после родов умерла украинка — что известно

Больница. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Польше в больнице скончалась 28-летняя украинка после кесарева сечения. В окружной прокуратуре польского города Острув Великопольский расследуют этот случай.

Об этом заявил спикер Окружной прокуратуры в Острове Великопольском Мацей Мелер для "Укринформа".

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Какое состояние было у беременной женщины

Местные СМИ сообщают, что 11 декабря гражданку Украины на 33 неделе беременности привез в больницу в город Кротишин ее муж. Ее состояние становилось все хуже, поэтому медики решили сделать кесарево сечение.

Новорожденный мальчик выжил, позже был переведен в больницу в Острове Великопольском. Он находился в состоянии средней тяжести. Однако его мама скончалась 13 декабря после родов.

Что говорят в прокуратуре

"Задачей прокуратуры является выяснение, каковы были причины этого трагического события", — подчеркнул представитель местной прокуратуры.

По его словам, прокуроры затребовали документы из разных отделений больницы. Также они проведут судебно-медицинскую экспертизу и допросят свидетелей. Кроме того, планируется создать группу специалистов, которые будут изучать помощь врачей на предмет их правильности.

"В Польше в последние годы произошло несколько резонансных смертей беременных женщин. В стране функционирует довольно жестокое право, регулирующее допустимость совершения абортов. Поэтому врачи-акушеры часто затягивают с проведением абортов во избежание возможного уголовного преследования", — добавили в материале.

Напомним, ранее во время непогоды в Одесской области работники ГСЧС из снежного плена спасли роженицу. Женщина родила девочку.