Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У страшній ДТП у Польщі загинули троє українців — деталі arrow

У страшній ДТП у Польщі загинули троє українців — деталі

31 грудня 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У страшній ДТП у Польщі загинули троє українців — деталі
ДТП у Польщі. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між Глівіце та Жерницею (Сілезьке воєводство).

Про це повідомляє TVN24.

Читайте також:

Страшна ДТП у Польщі — що відомо

Повідомляється, що на місці аварії помічені рятувальний гелікоптер, команди швидкої допомоги, пожежники та поліцейські.

Згідно з заявою офіційного представника глівицької поліції Марека Сломського, пригода сталася близько 12:40 дня на вулиці Смольницькій у Глівиці, дорозі, що веде в напрямку Жерниці.

40-річний водій Audi A6 не впорався з керуванням на повороті, зіткнувся з Audi A4, що їхав назустріч, і врешті-решт врізався в дерево біля дороги.

Усі три пасажири Audi A6 були громадянами України. Вони загинули на місці.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці.

Також ми писали, що у Тернопільській області мікроавтобус протаранив віз із колядниками . Внаслідок ДТП до лікарні потрапив один із неповнолітніх пасажирів воза.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі