У страшній ДТП у Польщі загинули троє українців — деталі

ДТП у Польщі. Фото: скриншот

У Польщі сталася трагічна ДТП, внаслідок якої загинули троє українців. Аварія сталася на трасі між Глівіце та Жерницею (Сілезьке воєводство).

Про це повідомляє TVN24.

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Повідомляється, що на місці аварії помічені рятувальний гелікоптер, команди швидкої допомоги, пожежники та поліцейські.

Згідно з заявою офіційного представника глівицької поліції Марека Сломського, пригода сталася близько 12:40 дня на вулиці Смольницькій у Глівиці, дорозі, що веде в напрямку Жерниці.

40-річний водій Audi A6 не впорався з керуванням на повороті, зіткнувся з Audi A4, що їхав назустріч, і врешті-решт врізався в дерево біля дороги.

Усі три пасажири Audi A6 були громадянами України. Вони загинули на місці.

Нагадаємо, на трасі Одеса — Рені сталася смертельна аварія за участю вантажівки та легковика. Попередньо відомо, що водій ВАЗ загинув на місці.

Також ми писали, що у Тернопільській області мікроавтобус протаранив віз із колядниками . Внаслідок ДТП до лікарні потрапив один із неповнолітніх пасажирів воза.