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В страшном ДТП в Польше погибли трое украинцев — детали

31 декабря 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В страшном ДТП в Польше погибли трое украинцев — детали
ДТП в Польше. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Польше произошло трагическое ДТП, в результате которого погибли трое украинцев. Авария произошла на трассе между Гливице и Жерницей (Силезское воеводство).

Об этом сообщает TVN24.

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Сообщается, что на месте аварии замечены спасательный вертолёт, команды скорой помощи, пожарные и полицейские.

Согласно заявлению официального представителя гливицкой полиции Марека Сломского, происшествие произошло около 12:40 дня на Смольницкой улице в Гливице, дороге, ведущей в направлении Жерницы.

40-летний водитель Audi A6 не справился с управлением на повороте, столкнулся с Audi A4, ехавшим навстречу, и в итоге врезался в дерево у дороги. 

Все три пассажира Audi A6 были гражданами Украины. Они погибли на месте.

Напомним, на трассе Одесса — Рени произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки. Предварительно известно, что водитель ВАЗ погиб на месте.

Также мы писали, что в Тернопольской области микроавтобус протаранил телегу с колядниками. В результате ДТП в больницу попал один из несовершеннолетних пассажиров телеги.

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