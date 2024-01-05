В Польше вспыхнула гостиница, в которой жили украинские беженцы

Польские пожарные на месте возгорания. Фото: Radio 5

В польском Олецько Мазурском воеводстве сегодня загорелась гостиница, в которой находились украинские беженцы. По информации от польской пожарной службы, в результате возгорания никто из жителей не пострадал.

Об этом сообщает польское Radio 5.

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Прибывшие на место возгорания пожарные установили, что пожар возник в одном из помещений на первом этаже двухэтажного здания, в результате чего огонь распространился на соседние комнаты.

Пожарные в разрушенном пожаром здании. Источник: Radio 5

"Операция по тушению пожара проходила в условиях очень сильного задымления. Принимали участие в тушении 58 пожарных из окружного штаба и окружающего добровольного пожарного управления", — заявил в комментарии пресс-офицер районного штаба Государственной пожарной службы Марек Высоцкий.

Помещение гостиницы, где находился пожар. Источник: Radio 5

В отеле находились 155 беженцев из Украины, 28 эвакуировали пожарные, остальных с окон и балконов спасли с помощью лестниц. Тушение пожара длилось почти три часа. Прибывшая на место происшествия бригада экстренной медицинской помощи приняла решение доставить четырех человек в больницу для обследования из-за затрудненного дыхания. По словам Высоцкого, их здоровью ничего не угрожает.

Польские правоохранители уже открыли расследование, также устанавливается и причиненная сумма ущерба.

Напомним, что ранее в польском Гданьске пьяный 40-летний украинец разбил 11 автомобилей. Он нанес ущерб на сумму почти 140 000 злотых (1 330 000 грн). Его задержала полиция.

Также в канун Нового года в польском селе Слоновы Великопольского воеводства за 500 метров до взлетно-посадочной полосы упал самолет Cessna. На его борту находились два человека, получившие травмы легкой тяжести.