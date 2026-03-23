В поліції пояснили, що вибухнуло в супермаркеті у Чернігові

Поліція документує наслідки атаки по Чернігівщині. Фото: Нацполіція України

У Чернігові 22 березня в магазині АТБ на вулиці Льотній стався вибух, унаслідок якого постраждали четверо людей. За попередньою версією, під час відбиття ворожої дронової атаки в будівлю впав невідомий небезпечний предмет, який пробив дах і здетонував уже всередині супермаркету.

Про це повідомили в поліції Чернігівської області, а також менеджмент супермаркету, передає Новини.LIVE.

Про поранених спершу повідомила Чернігівська міська військова адміністрація. Там зазначили, що всіх постраждалих доправили до лікарні. Згодом поліція підтвердила цю інформацію й уточнила, що вибух стався саме під час відбиття ворожої атаки.

Відповідь поліції щодо інциденту в супермаркеті у Чернігові. Фото: скриншот

У компанії АТБ повідомили, що, за офіційною інформацією Чернігівської МВА, трьох поранених оперативно госпіталізували до травматологічного відділення. У них діагностували вогнепальні осколкові поранення нижніх кінцівок. Ще одному чоловікові медичну допомогу надали амбулаторно. Його стан оцінили як легкий, тоді як у жінок наразі середній стан тяжкості від травм.

Заява менеджменту супермаркета про наслідки вибуху. Фото: скриншот

На місці одразу почали працювати слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки та криміналісти. За попередніми висновками, причиною вибуху став невеликий небезпечний предмет, який під час відбиття російської дронової атаки впав на будівлю магазину, пробив дах і здетонував на підлозі торгівельного залу.

Що саме це був за предмет, експерти ще встановлюють. Водночас попередньо відомо, що його вибухова сила була невеликою.

