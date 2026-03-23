В полиции объяснили, что взорвалось в супермаркете в Чернигове

Полиция документирует последствия атаки по Черниговщине. Фото: Нацполиция Украины

В Чернигове 22 марта в магазине АТБ на улице Летной произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. По предварительной версии, во время отражения вражеской дроновой атаки в здание упал неизвестный опасный предмет, который пробил крышу и сдетонировал уже внутри супермаркета.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, а также менеджмент супермаркета, передает Новини.LIVE.

О раненых сначала сообщила Черниговская городская военная администрация. Там отметили, что всех пострадавших доставили в больницу. Впоследствии полиция подтвердила эту информацию и уточнила, что взрыв произошел именно во время отражения вражеской атаки.

Ответ полиции относительно инцидента в супермаркете в Чернигове. Фото: скриншот

В компании АТБ сообщили, что, по официальной информации Черниговской МВА, трех раненых оперативно госпитализировали в травматологическое отделение. У них диагностировали огнестрельные осколочные ранения нижних конечностей. Еще одному мужчине медицинскую помощь оказали амбулаторно. Его состояние оценили как легкое, тогда как у женщин пока среднее состояние тяжести от травм.

Заявление менеджмента супермаркета о последствиях взрыва. Фото: скриншот

На месте сразу начали работать следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и криминалисты. По предварительным выводам, причиной взрыва стал небольшой опасный предмет, который во время отражения российской дроновой атаки упал на здание магазина, пробил крышу и сдетонировал на полу торгового зала.

Что именно это был за предмет, эксперты еще устанавливают. В то же время предварительно известно, что его взрывная сила была небольшой.

