Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В полиции объяснили, что взорвалось в супермаркете в Чернигове

В полиции объяснили, что взорвалось в супермаркете в Чернигове

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 09:38
В полиции объяснили, что взорвалось в супермаркете в Чернигове
Полиция документирует последствия атаки по Черниговщине. Фото: Нацполиция Украины

В Чернигове 22 марта в магазине АТБ на улице Летной произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. По предварительной версии, во время отражения вражеской дроновой атаки в здание упал неизвестный опасный предмет, который пробил крышу и сдетонировал уже внутри супермаркета.

Об этом сообщили в полиции Черниговской области, а также менеджмент супермаркета, передает Новини.LIVE.

О раненых сначала сообщила Черниговская городская военная администрация. Там отметили, что всех пострадавших доставили в больницу. Впоследствии полиция подтвердила эту информацию и уточнила, что взрыв произошел именно во время отражения вражеской атаки.

Ответ полиции относительно инцидента в супермаркете в Чернигове. Фото: скриншот

В компании АТБ сообщили, что, по официальной информации Черниговской МВА, трех раненых оперативно госпитализировали в травматологическое отделение. У них диагностировали огнестрельные осколочные ранения нижних конечностей. Еще одному мужчине медицинскую помощь оказали амбулаторно. Его состояние оценили как легкое, тогда как у женщин пока среднее состояние тяжести от травм.

Заявление менеджмента супермаркета о последствиях взрыва. Фото: скриншот

На месте сразу начали работать следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и криминалисты. По предварительным выводам, причиной взрыва стал небольшой опасный предмет, который во время отражения российской дроновой атаки упал на здание магазина, пробил крышу и сдетонировал на полу торгового зала.

Что именно это был за предмет, эксперты еще устанавливают. В то же время предварительно известно, что его взрывная сила была небольшой.

Недавно в Черниговской области произошла трагедия из-за российской атаки. Дрон ударил по блокпосту и убил военнослужащего.

А в ночь на 23 марта российские войска атаковали гражданскую и критическую инфраструктуру в пригороде Одессы.

Также ночью в понедельник, 23 марта, под атакой была Кировоградщина. Известно, что есть пострадавшие и масштабные разрушения из-за атаки.

Чернигов обстрелы супермаркет
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации