Володимир Кононніков помер - поліція назвала причину

Володимир Кононніков. Фото: facebook.com/154OMBR

Вчора у неділю, 28 червня, командира 154 окремою механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова знайшли без ознак життя. Наразі стало відомо, що у нього було вогнепальне поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Що сказали у поліції про смерть військового

"На Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини смерті військового офіцера. Командира однієї з військових частин знайшли мертвим з вогнепальним пораненням", — йдеться у повідомленні.

У поліції не назвали імені загиблого, однак у неділю в ОК "Південь" розповіли, що 28 червня знайшли мертвим командира 154 ОМБр Володимира Кононнікова.

Правоохоронці кваліфікували інцидент за статтею 115 (умисне вбивство) ККУ. Однак відмітки про "самогубство" немає. Перед цим в ОК "Південь" інформували, що, попередньо, "однак насильства не виявлено".

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"Поліцейські здійснюють слідчі дії під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону", — резюмували у поліції.

Як повідомляли Новини.LIVE, Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав нові укази про державні нагороди. Зокрема, восьмеро військовослужбовців і поліцейських були удостоєні звання "Герой України" посмертно.

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