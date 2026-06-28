Зеленський відзначив понад 450 захисників і присвоїв звання Героя України дев'ятьом

Зеленський до Дня Конституції нагородив понад 450 захисників
Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав низку указів про державні нагороди. Звання Героя України отримали дев'ятеро військовослужбовців і поліцейських, вісьмом із них нагороду присвоєно посмертно. Також глава держави відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейського, рятувальника та прикордонника.
Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті президента, передає Новини.LIVE.
Дев'ять нових Героїв України
Згідно з указами президента, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.
Нагороди отримали:
- старший лейтенант поліції Роман Зеленський (посмертно);
- старший сержант поліції Юрій Ілляшенко;
- майор поліції Олександр Куралех (посмертно);
- лейтенант Андрій Марків (посмертно);
- капітан Олег Грама (посмертно);
- лейтенант Сергій Матвієвський (посмертно);
- капітан Владислав Шаповал (посмертно);
- старший лейтенант Арсен Юрченко (посмертно);
- старший солдат Ігор Грибань (посмертно).
Державні нагороди отримали понад 450 захисників
Окремим указом президент нагородив 451 військовослужбовця та представника силових структур. Серед них — нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники.
Із загальної кількості нагороджених 203 особи відзначені посмертно.
Оборонці отримали відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, "За заслуги", "За мужність", Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
Зеленський також відзначив діячів культури
До Дня Конституції державні нагороди отримали й представники української культури.
Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено телеведучого Андрія Бєднякова. Таку ж нагороду посмертно присвоєно музиканту Михайлу Клименку — учаснику гурту ADAM.
Також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно нагороджено народного артиста України Степана Гігу.
Новини.LIVE повідомляли, що Президент України ініціював запровадження нової державної нагороди — ордена Європи. Відзнаку вручатимуть громадянам України та інших держав за вагомий внесок у європейську інтеграцію, міжнародну підтримку України та зміцнення безпеки.
Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до відзначення тисячоліття Києво-Печерської лаври. Документ передбачає реставрацію та збереження десятків пам’яток культурної спадщини, музейних колекцій і споруд святині.