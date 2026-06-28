Зеленський відзначив понад 450 захисників і присвоїв звання Героя України дев'ятьом

Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав низку указів про державні нагороди. Звання Героя України отримали дев'ятеро військовослужбовців і поліцейських, вісьмом із них нагороду присвоєно посмертно. Також глава держави відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейського, рятувальника та прикордонника.

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті президента, передає Новини.LIVE.

Дев'ять нових Героїв України

Згідно з указами президента, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагороди отримали:

старший лейтенант поліції Роман Зеленський (посмертно);

старший сержант поліції Юрій Ілляшенко;

майор поліції Олександр Куралех (посмертно);

лейтенант Андрій Марків (посмертно);

капітан Олег Грама (посмертно);

лейтенант Сергій Матвієвський (посмертно);

капітан Владислав Шаповал (посмертно);

старший лейтенант Арсен Юрченко (посмертно);

старший солдат Ігор Грибань (посмертно).

Державні нагороди отримали понад 450 захисників

Окремим указом президент нагородив 451 військовослужбовця та представника силових структур. Серед них — нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники.

Із загальної кількості нагороджених 203 особи відзначені посмертно.

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Зеленський також відзначив діячів культури

До Дня Конституції державні нагороди отримали й представники української культури.

Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено телеведучого Андрія Бєднякова. Таку ж нагороду посмертно присвоєно музиканту Михайлу Клименку — учаснику гурту ADAM.

Також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно нагороджено народного артиста України Степана Гігу.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України ініціював запровадження нової державної нагороди — ордена Європи. Відзнаку вручатимуть громадянам України та інших держав за вагомий внесок у європейську інтеграцію, міжнародну підтримку України та зміцнення безпеки.

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