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Головна Новини дня Зеленський до Дня Конституції нагородив понад 450 захисників

Зеленський до Дня Конституції нагородив понад 450 захисників

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 17:43
Зеленський відзначив понад 450 захисників і присвоїв звання Героя України дев'ятьом
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський до Дня Конституції підписав низку указів про державні нагороди. Звання Героя України отримали дев'ятеро військовослужбовців і поліцейських, вісьмом із них нагороду присвоєно посмертно. Також глава держави відзначив державними нагородами 451 нацгвардійця, поліцейського, рятувальника та прикордонника.

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті президента, передає Новини.LIVE.

Дев'ять нових Героїв України

Згідно з указами президента, звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно за особисту мужність і героїзм, проявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Нагороди отримали:

  • старший лейтенант поліції Роман Зеленський (посмертно);
  • старший сержант поліції Юрій Ілляшенко;
  • майор поліції Олександр Куралех (посмертно);
  • лейтенант Андрій Марків (посмертно);
  • капітан Олег Грама (посмертно);
  • лейтенант Сергій Матвієвський (посмертно);
  • капітан Владислав Шаповал (посмертно);
  • старший лейтенант Арсен Юрченко (посмертно);
  • старший солдат Ігор Грибань (посмертно).

Державні нагороди отримали понад 450 захисників

Окремим указом президент нагородив 451 військовослужбовця та представника силових структур. Серед них — нацгвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники.

Із загальної кількості нагороджених 203 особи відзначені посмертно.

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Оборонці отримали відзнаку Президента "Хрест бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, "За заслуги", "За мужність", Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні", "За бездоганну службу", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

Зеленський також відзначив діячів культури

До Дня Конституції державні нагороди отримали й представники української культури.

Орденом "За заслуги" III ступеня нагороджено телеведучого Андрія Бєднякова. Таку ж нагороду посмертно присвоєно музиканту Михайлу Клименку — учаснику гурту ADAM.

Також орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня посмертно нагороджено народного артиста України Степана Гігу.

Новини.LIVE повідомляли, що Президент України ініціював запровадження нової державної нагороди — ордена Європи. Відзнаку вручатимуть громадянам України та інших держав за вагомий внесок у європейську інтеграцію, міжнародну підтримку України та зміцнення безпеки.

Новини.LIVE інформували, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку до відзначення тисячоліття Києво-Печерської лаври. Документ передбачає реставрацію та збереження десятків пам’яток культурної спадщини, музейних колекцій і споруд святині.

Володимир Зеленський нагорода Герой України
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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