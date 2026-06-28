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Главная Новости дня Зеленский в честь Дня Конституции наградил более 450 защитников

Зеленский в честь Дня Конституции наградил более 450 защитников

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 17:43
Зеленский отметил более 450 защитников и присвоил звание Героя Украины девяти из них
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал ряд указов о государственных наградах. Звание Героя Украины получили девять военнослужащих и полицейских, восьми из них награда присвоена посмертно. Также глава государства наградил государственными наградами 451 национального гвардейца, полицейского, спасателя и пограничника.

Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте президента, передает Новини.LIVE.

Девять новых Героев Украины

Согласно указам президента, звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" присвоено за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Награды получили:

  • старший лейтенант полиции Роман Зеленский (посмертно);
  • старший сержант полиции Юрий Ильяшенко;
  • майор полиции Александр Куралех (посмертно);
  • лейтенант Андрей Маркив (посмертно);
  • капитан Олег Грама (посмертно);
  • лейтенант Сергей Матвиевский (посмертно);
  • капитан Владислав Шаповал (посмертно);
  • старший лейтенант Арсен Юрченко (посмертно);
  • старший солдат Игорь Грибань (посмертно).

Государственные награды получили более 450 защитников

Отдельным указом президент наградил 451 военнослужащего и представителя силовых структур. Среди них — нацгвардейцы, полицейские, пограничники и спасатели.

Из общего числа награжденных 203 человека отмечены посмертно.

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Защитники получили награду Президента "Крест боевых заслуг", ордена Богдана Хмельницкого, "За заслуги", "За мужество", Данила Галицкого, а также медали "За военную службу Украине", "За безупречную службу", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Зеленский также отметил деятелей культуры

Ко Дню Конституции государственные награды получили и представители украинской культуры.

Орденом "За заслуги" III степени награжден телеведущий Андрей Бедняков. Такую же награду посмертно присвоен музыканту Михаилу Клименко — участнику группы ADAM.

Также орденом князя Ярослава Мудрого V степени посмертно награжден народный артист Украины Степан Гига.

Новини.LIVE сообщали, что Президент Украины инициировал введение новой государственной награды — ордена Европы. Награду будут вручать гражданам Украины и других государств за весомый вклад в европейскую интеграцию, международную поддержку Украины и укрепление безопасности.

Новини.LIVE информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к празднованию тысячелетия Киево-Печерской лавры. Документ предусматривает реставрацию и сохранение десятков памятников культурного наследия, музейных коллекций и сооружений святыни.

Владимир Зеленский награда Герой Украины
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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