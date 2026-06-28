Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский инициировал учреждение ордена Европы в Украине

Зеленский инициировал учреждение ордена Европы в Украине

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 15:28
Зеленский инициировал учреждение ордена Европы: кто сможет получить новую государственную награду Украины
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

В Украине появится новая государственная награда — орден Европы. Награду планируют вручать гражданам Украины и иностранцам за весомый вклад в поддержку европейской интеграции Украины, укрепление международного сотрудничества и помощь в противодействии российской агрессии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука.

Инициатива президента

По словам Стефанчука, в Верховную Раду поступил законопроект президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Закон Украины "О государственных наградах Украины".

Документ предусматривает введение ордена Европы в качестве новой формы государственной награды.

Награду будут вручать за:

  • выдающиеся заслуги в поддержке курса Украины на членство в Европейском Союзе;
  • существенную помощь Украине в укреплении устойчивости и обороноспособности;
  • вклад в обеспечение безопасности не только Украины, но и всей Европы;
  • развитие международного сотрудничества, мира и добрососедских отношений между государствами.

Получить новую награду смогут как граждане Украины, так и иностранцы. Речь идет о лицах, внесших значительный вклад в поддержку Украины на международном уровне или помогших в защите её суверенитета.

Читайте также:

Законопроект должен быть рассмотрен Верховной Радой на одном из ближайших пленарных заседаний. В случае принятия он дополнит систему государственных наград Украины.

Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский подписал указ о подготовке к празднованию тысячелетия Киево-Печерской лавры. Документ предусматривает реставрацию и сохранение десятков объектов культурного наследия, музейных коллекций и зданий на территории святыни.

Новини.LIVE информировали, что в Киево-Печерской лавре установили бюст гетмана Ивана Мазепы. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это является восстановлением исторической справедливости, ведь Мазепа в свое время был покровителем Лавры.

Владимир Зеленский Украина награда
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации