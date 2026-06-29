Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В полиции назвали причину смерти командира 154-й бригады Кононникова

В полиции назвали причину смерти командира 154-й бригады Кононникова

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 01:21
Умер Владимир Кононников — полиция назвала причину
Владимир Кононников. Фото: facebook.com/154OMBR

Вчера, в воскресенье, 28 июня, командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова обнаружили без признаков жизни. В настоящее время стало известно, что у него было огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Что сказали в полиции о смерти военного

"В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением", — говорится в сообщении.

В полиции не назвали имени погибшего, однако в воскресенье в ОК "Юг" сообщили, что 28 июня нашли мертвым командира 154 ОМБр Владимира Кононникова.

Правоохранители квалифицировали инцидент по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины. Однако отметки о "самоубийстве" нет. Ранее в ОК "Юг" сообщали, что, по предварительным данным, "насилия не выявлено".

Читайте также:

"Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона", — резюмировали в полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал новые указы о государственных наградах. В частности, восемь военнослужащих и полицейских были посмертно удостоены звания "Герой Украины".

Также мы писали, что в Украине появится Национальный пантеон Героев. Инициатива предусматривает создание в Киеве места памяти, где будут чествовать самых выдающихся украинцев, которые в разные эпохи боролись за свободу и независимость Украины.

смерть полиция командир
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации