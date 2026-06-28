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Главная Новости дня В ОК "Юг" сообщили о смерти командира 154-й бригады Кононникова

В ОК "Юг" сообщили о смерти командира 154-й бригады Кононникова

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2026 19:42
Скончался командир 154-й механизированной бригады Владимир Кононников
Полковник Владимир Кононников. Фото: Facebook.com/154OMBR

В воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются, а на месте происшествия уже работают правоохранительные органы. При первичных следственных действиях признаков насильственной смерти на теле офицера обнаружено не было.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг".

Расследование и обращение к СМИ

Военное руководство официально назначило служебное расследование для установления причин происшествия. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, а командование всесторонне содействует работе следственных органов.

В ОК "Юг" сообщили о смерти командира 154-й бригады Кононникова - фото 1
Сообщение ОК «Юг». Фото: скриншот

Представителей СМИ и общественность призывают воздержаться от распространения слухов и с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего офицера.

"Полковник Владимир Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива", — сообщили в ОК "Юг".

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Командование и сослуживцы выразили соболезнования близким погибшего воина.

Ранее Новини.LIVE писали, что президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал новые указы о государственных наградах. В частности, восемь военнослужащих и полицейских были посмертно удостоены звания "Герой Украины".

Также мы сообщали, что в Украине появится Национальный пантеон Героев. Эта инициатива предусматривает создание в Киеве места памяти, где будут чествовать самых выдающихся украинцев, которые в разные эпохи боролись за свободу и независимость Украины.

смерть Бригада командир
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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