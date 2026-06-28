Скончался командир 154-й механизированной бригады Владимир Кононников

Полковник Владимир Кононников. Фото: Facebook.com/154OMBR

В воскресенье, 28 июня, был обнаружен без признаков жизни командир 154-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кононников. В настоящее время все обстоятельства трагедии выясняются, а на месте происшествия уже работают правоохранительные органы. При первичных следственных действиях признаков насильственной смерти на теле офицера обнаружено не было.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Оперативного командования "Юг".

Расследование и обращение к СМИ

Военное руководство официально назначило служебное расследование для установления причин происшествия. Правоохранители проводят необходимые следственные действия, а командование всесторонне содействует работе следственных органов.

Сообщение ОК «Юг». Фото: скриншот

Представителей СМИ и общественность призывают воздержаться от распространения слухов и с уважением отнестись к частной жизни семьи погибшего офицера.

"Полковник Владимир Кононников был преданным Украине и военному делу офицером, ответственным командиром, который заботился о личном составе и нуждах своего военного коллектива", — сообщили в ОК "Юг".

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Также мы сообщали, что в Украине появится Национальный пантеон Героев. Эта инициатива предусматривает создание в Киеве места памяти, где будут чествовать самых выдающихся украинцев, которые в разные эпохи боролись за свободу и независимость Украины.