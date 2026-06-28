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В ОК "Південь" повідомили про смерть командира 154 бригади Кононнікова

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2026 19:42
Помер командир 154 мехбригади Володимир Кононнікова
Полковник Володимир Кононніков. Фото: Facebook.com/154OMBR

У неділю, 28 червня, знайшли без ознак життя командира 154 окремої механізованої бригади полковника Володимира Кононнікова. Наразі всі обставини трагедії з'ясовуються, а на місці події вже працюють правоохоронні органи. Ознак насильницької смерті на тілі офіцера під час першочергових слідчих дій виявлено не було.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Оперативного командування "Південь".

Розслідування та заклик до ЗМІ

Військове керівництво офіційно призначило службове розслідування для встановлення причин події. Правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, а командування всебічно сприяє роботі слідчих органів.

В ОК "Південь" повідомили про смерть командира 154 бригади Кононнікова - фото 1
Повідомлення ОК "Південь". Фото: скріншот

Представників медіа та громадськість закликають утриматися від поширення чуток і з повагою поставитися до приватності родини загиблого офіцера.

"Полковник Володимир Кононніков був відданим Україні та військовій справі офіцером, відповідальним командиром, який дбав про особовий склад і потреби свого військового колективу", — повідомили в ОК "Південь".

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смерть Бригада командир
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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