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В ОП прокоментували дзвінок Макрона Зеленському

Ua en ru
Дата публікації: 2 липня 2025 15:26
Макрон поговорив із Путіним, а потім із Зеленським — в Офісі Президента прокоментували дзвінок
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Франції Еммануель Макрон вчора, 1 липня, провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Французький лідер поінформував українського колегу про свою розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

Про це Новини.LIVE дізналися з власних джерел в ОП.

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Розмова Зеленського і Макрона

За інформацією джерел, під час бесіди Макрон, зокрема, розповів Зеленському про свою розмову з Путіним.

"Більше деталей поки не даємо", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня президент Франції Еммануель Макрон провів телефонну розмову з українським лідером Володимиром Зеленським. Це сталося одразу після переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним.

Згодом Зеленський повідомив, що триває активна підготовка до міжнародних зустрічей, зокрема в Європі та Данії.

Володимир Зеленський Офіс президента Франція володимир путін Емманюель Макрон війна в Україні
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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