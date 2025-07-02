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В ОП прокомментировали звонок Макрона Зеленскому

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2025 15:26
Макрон поговорил с Путиным, а потом с Зеленским - в Офисе Президента прокомментировали звонок
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ
Ключові моменти Разговор Зеленского и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вчера, 1 июля, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский лидер проинформировал украинского коллегу о своем разговоре с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Об этом Новини.LIVE узнали из собственных источников в ОП.

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Разговор Зеленского и Макрона

По информации источников, во время беседы Макрон, в частности, рассказал Зеленскому о своем разговоре с Путиным.

"Больше деталей пока не даем", — говорится в сообщении.

Напомним, 1 июля президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Это произошло сразу после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Впоследствии Зеленский сообщил, что идет активная подготовка к международным встречам, в частности в Европе и Дании.

Владимир Зеленский Офис президента Франция владимир путин Эммануэль Макрон война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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