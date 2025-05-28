Санкції вдарять по РФ влітку 2026 року — в ОП пояснили слова Зеленського

Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що влітку 2026 року вже не буде війни, а РФ відчує удар санкцій. Однак в Офісі президента пояснили, що глава держави мав на увазі лише удар по економіці Росії в разі введення обмежень.

Про це Михайло Подоляк розповів у коментарі "РБК-Україна".

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Подоляк наголосив, що Зеленський не мав на увазі дедлайн для закінчення війни. Йшлося про удар по економіці Росії, якщо будуть введені жорсткі санкції.

"Це не те, що чіткий там дедлайн, що саме в червні 2026 війна закінчиться. Війна може закінчитись в будь-який момент, якщо ці санкційні тиски будуть зовсім іншого рівня", — пояснив радник керівник ОП.

Водночас він вважає, якщо проти РФ ведуть жорсткіші санкції, то вони похитнуть її можливості фінансувати війну в Україні вже за 8-12 місяців.

Крім того, президент України вважає, що, окрім санкцій, потрібно суттєво наростити удари по Росії, зокрема, її інфраструктурі. Це пришвидшить втрати ресурсної бази ворога.

Нагадаємо, нещодавно у США відповіли, коли наважаться ввести санкції проти РФ. Спершу Москва повинна відповісти на пропозицію про перемир'я.

Водночас Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій проти Москви цього тижня.