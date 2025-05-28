Санкции ударят по РФ летом 2026 года — в ОП объяснили слова Зеленского

Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что летом 2026 года уже не будет войны, а РФ почувствует удар санкций. Однако в Офисе президента объяснили, что глава государства имел в виду лишь удар по экономике России в случае введения ограничений.

Об этом Михаил Подоляк рассказал в комментарии "РБК-Украина".

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Подоляк подчеркнул, что Зеленский не имел в виду дедлайн для окончания войны. Речь шла об ударе по экономике России, если будут введены жесткие санкции.

"Это не то, что четкий там дедлайн, что именно в июне 2026 года война закончится. Война может закончиться в любой момент, если эти санкционные давления будут совсем другого уровня", — пояснил советник руководитель ОП.

В то же время он считает, если против РФ ведут более жесткие санкции, то они пошатнут ее возможности финансировать войну в Украине уже через 8-12 месяцев.

Кроме того, президент Украины считает, что кроме санкций нужно существенно нарастить удары по России, в частности, ее инфраструктуре. Это ускорит уничтожение ресурсной базы врага.

Напомним, недавно в США ответили, когда решатся ввести санкции против РФ. Сначала Москва должна ответить на предложение о перемирии.

В то же время Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе.