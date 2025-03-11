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В ОП підтвердили відновлення допомоги Україні від США

11 березня 2025 23:08
Анастасія Писаненко - редактор
В ОП підтвердили відновлення допомоги Україні від США
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс Президента України
Анастасія Писаненко - редактор

Після переговорів між українською та американською делегаціями у Саудівській Аравії стало відомо про відновлення безпекової допомоги Україні з боку США. Це підтвердив заступник керівника ОП Павло Паліса.

Про це Паліса написав у своєму Facebook.

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Пост Паліси. Фото: скриншот

Безпекова допомога від США відновлена

Він заявив, що має підтвердження, що безпекова допомога від США відновлена. 

"Домовленості починають виконуватись. Боротьба триває!" — написав він.

Нагадаємо, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що Україна й надалі зберігає міцні партнерські відносини зі Сполученими Штатами Америки. Обидві країни працюватимуть разом заради миру.

Крім того, під час зустрічі делегацій США та України сторони домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України.

Офіс президента США переговори військова допомога війна в Україні
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