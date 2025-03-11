Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow В ОП подтвердили возобновление помощи Украине от США arrow

В ОП подтвердили возобновление помощи Украине от США

11 марта 2025 23:08
Анастасия Писаненко - редактор
В ОП подтвердили возобновление помощи Украине от США
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: Офис президента Украины
Анастасия Писаненко - редактор

После переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии стало известно о возобновлении помощи по безопасности Украине со стороны США. Это подтвердил заместитель руководителя ОП Павел Палиса.

Об этом Палиса написал в своем Facebook.

Читайте также:
В ОП подтвердили возобновление помощи Украине от США - фото 1
Пост Палисы. Фото: скриншот

Помощь в сфере безопасности от США возобновлена

Он заявил, что имеет подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США восстановлена.

"Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!" — написал он.

Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что Украина и в дальнейшем сохраняет прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки. Обе страны будут работать вместе ради мира.

Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.

Офис президента США переговоры военная помощь война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама