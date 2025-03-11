В ОП подтвердили возобновление помощи Украине от США
После переговоров между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии стало известно о возобновлении помощи по безопасности Украине со стороны США. Это подтвердил заместитель руководителя ОП Павел Палиса.
Об этом Палиса написал в своем Facebook.
Помощь в сфере безопасности от США возобновлена
Он заявил, что имеет подтверждение, что помощь в сфере безопасности от США восстановлена.
"Договоренности начинают выполняться. Борьба продолжается!" — написал он.
Напомним, что глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что Украина и в дальнейшем сохраняет прочные партнерские отношения с Соединенными Штатами Америки. Обе страны будут работать вместе ради мира.
Кроме того, во время встречи делегаций США и Украины стороны договорились как можно быстрее заключить соглашение о разработке критических минеральных ресурсов Украины.
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