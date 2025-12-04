Відео
В ООН зробили важливу заяву щодо викрадення РФ українських дітей

В ООН зробили важливу заяву щодо викрадення РФ українських дітей

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 16:52
Анналена Бербок зробила заяву щодо викрадення українських дітей
Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок. Фото: Annalena Baerbock/Facebook

 Голова Генеральної Асамблеї ООН Анналена Бербок зробила заяву щодо викрадення росіянами українських дітей. Зокрема, вона розповіла історію українського підлітка, якого викрали російські армійці.

Відповідну заяву Анналена Бербок зробила перед голосуванням в Генасамблеї ООН щодо резолюції про повернення депортованих Росією українських дітей.

Голова Генасамблеї ООН про викрадення Росією українських дітей

Напередодні голосування в Генасамблеї ООН щодо резолюції про повернення депортованих Росією українських дітей, Анналена Бербок розповіла історію підлітка, якого викрали російські солдати.

"Уявіть, що ви 16-річний підліток, який займається своїми справами вдома, коли раптом до вашого дому вриваються солдати з кулеметами в балаклавах… Вони силоміць засовують вас у машину та везуть у невідомому напрямку, і ви опиняєтеся застряглими на місяці в кошмарі. Це інше ім'я, не дозволяють розмовляти рідною мовою, відрізані від контакту з близькими.

Це було довгою жахливою реальністю для Владислава Руденка, якого забрали з його дому на Харківщині. Його історія — лише одна з тисяч", — розповіла Бербок.

Крім того, вона зазначила, що Росія депортувала тисячі українських дітей і займається їхнім перевихованням, налаштовуючи проти України.

Очільниця Генасамблеї ООН зауважила, що деякі з них були примусово всиновлені, інші — відправлені до військових таборів.

Нагадаємо, що Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії терміново повернути всіх депортованих українських дітей.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав кількість українських дітей, яких викрали російські окупанти.

діти ООН викрадення Анналена Бербок депортація дітей Росія
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
