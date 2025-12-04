Анналена Бербок сделала заявление о похищении украинских детей

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок. Фото: Annalena Baerbock/Facebook

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок сделала заявление о похищении россиянами украинских детей. В частности, она рассказала историю украинского подростка, которого похитили российские армейцы.

Соответствующее заявление Анналена Бербок сделала перед голосованием в Генассамблее ООН по резолюции о возвращении депортированных Россией украинских детей.

Реклама

Читайте также:

Глава Генассамблеи ООН о похищении Россией украинских детей

Накануне голосования в Генассамблее ООН по резолюции о возвращении депортированных Россией украинских детей, Анналена Бербок рассказала историю подростка, которого похитили российские солдаты.

"Представьте, что вы 16-летний подросток, который занимается своими делами дома, когда вдруг в ваш дом врываются солдаты с пулеметами в балаклавах... Они силой засовывают вас в машину и везут в неизвестном направлении, и вы оказываетесь застрявшими на месяцы в кошмаре. Это другое имя, не позволяют разговаривать на родном языке, отрезаны от контакта с близкими.

Это было долгой ужасной реальностью для Владислава Руденко, которого забрали из его дома на Харьковщине. Его история — лишь одна из тысяч", — рассказала Бербок.

Кроме того, она отметила, что Россия депортировала тысячи украинских детей и занимается их перевоспитанием, настраивая против Украины.

Глава Генассамблеи ООН отметила, что некоторые из них были принудительно усыновлены, другие — отправлены в военные лагеря.

Напомним, что Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от России срочно вернуть всех депортированных украинских детей.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал количество украинских детей, которых похитили российские оккупанты.