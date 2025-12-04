Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Резолюция ООН о возвращении украинских детей — кто не голосовал

Резолюция ООН о возвращении украинских детей — кто не голосовал

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 04:19
ООН требует у РФ вернуть похищенных из Украины детей — какие страны не согласились
Возвращение украинских детей из оккупации. Фото: Омбудсман Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от Кремля немедленно и без всяких предпосылок вернуть всех незаконно депортированных украинских детей. Документ, который поддержала 91 страна, призывает Москву прекратить любую практику принудительного перемещения и изменения идентичности украинских детей.

Об этом сообщается в официальном аккаунте ООН в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

91 страна поддержала: Россия, Беларусь и Иран — "против"

Резолюция ООН о возвращении украинских детей — кто не голосовал - фото 1
Сообщение о резолюции ООН. Фото: Скриншот

Резолюция призывает Россию обеспечить безопасное и безусловное возвращение украинских детей. Документ также требует от РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменение личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей.

Результаты голосования:

  • "За" проголосовала 91 страна.
  • "Против" высказались 12 государств, включая саму Россию, Беларусь, Иран, Никарагуа, Кубу и Эритрею.
  • "Воздержались" 57 стран, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Казахстан, Египет, Катар и Пакистан.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца отметила, что принятие этой резолюции является исключительно вопросом гуманности и морального долга международного сообщества, а не политики.

По словам дипломата, война России против Украины сделала детей наиболее уязвимой целью агрессии. Россияне не только убивают и калечат детей, но и "пытаются стереть их идентичность".

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз вместе с Украиной и Канадой инициирует специальный саммит, направленный на координацию усилий по возвращению детей домой.

А президент Владимир Зеленский считает, что для возвращения похищенных Россией украинских детей нужно привлекать как можно больше партнеров. За время войны Украина вернула 1600 детей.

россия дети ООН депортация детей резолюция война в Украине
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации