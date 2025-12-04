ООН требует у РФ вернуть похищенных из Украины детей — какие страны не согласились

Возвращение украинских детей из оккупации. Фото: Омбудсман Украины

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от Кремля немедленно и без всяких предпосылок вернуть всех незаконно депортированных украинских детей. Документ, который поддержала 91 страна, призывает Москву прекратить любую практику принудительного перемещения и изменения идентичности украинских детей.

Об этом сообщается в официальном аккаунте ООН в соцсети X.

91 страна поддержала: Россия, Беларусь и Иран — "против"

Сообщение о резолюции ООН. Фото: Скриншот

Резолюция призывает Россию обеспечить безопасное и безусловное возвращение украинских детей. Документ также требует от РФ безотлагательно прекратить любую дальнейшую практику принудительного перемещения, депортации, разлучения детей с семьями и законными опекунами, изменение личного статуса, в том числе через гражданство, усыновление или размещение в приемных семьях и индоктринацию украинских детей.

Результаты голосования:

"За" проголосовала 91 страна.

"Против" высказались 12 государств, включая саму Россию, Беларусь, Иран, Никарагуа, Кубу и Эритрею.

"Воздержались" 57 стран, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Казахстан, Египет, Катар и Пакистан.

Заместитель министра иностранных дел Марьяна Беца отметила, что принятие этой резолюции является исключительно вопросом гуманности и морального долга международного сообщества, а не политики.

По словам дипломата, война России против Украины сделала детей наиболее уязвимой целью агрессии. Россияне не только убивают и калечат детей, но и "пытаются стереть их идентичность".

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз вместе с Украиной и Канадой инициирует специальный саммит, направленный на координацию усилий по возвращению детей домой.

А президент Владимир Зеленский считает, что для возвращения похищенных Россией украинских детей нужно привлекать как можно больше партнеров. За время войны Украина вернула 1600 детей.