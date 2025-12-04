Відео
Головна Новини дня Резолюція ООН про повернення українських дітей — хто не голосував

Резолюція ООН про повернення українських дітей — хто не голосував

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 04:19
ООН вимагає у РФ повернути викрадених з України дітей — які країни не погодились
Повернення українських дітей з окупації. Фото: Омбудсман України

Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Кремля негайно і без жодних передумов повернути всіх незаконно депортованих українських дітей. Документ, який підтримала 91 країна, закликає Москву припинити будь-яку практику примусового переміщення та зміни ідентичності українських дітей.

Про це повідомляється в офіційному акаунті ООН в соцмережі X

91 країна підтримала: Росія, Білорусь та Іран — "проти"

Резолюція ООН про повернення українських дітей — хто не голосував - фото 1
Повідомлення про резолюцію ООН. Фото: Скриншот

Резолюція закликає Росію забезпечити безпечне та безумовне повернення українських дітей. Документ також вимагає від РФ невідкладно припинити будь-яку подальшу практику примусового переміщення, депортації, розлучення дітей із сім'ями та законними опікунами, зміну особистого статусу, зокрема через громадянство, всиновлення або розміщення в прийомних сім'ях і індоктринацію українських дітей. 

Результати голосування:

  • "За" проголосувала 91 країна.
  • "Проти" висловилися 12 держав, включаючи саму Росію, Білорусь, Іран, Нікарагуа, Кубу та Еритрею.
  • "Утрималися" 57 країн, серед яких Китай, Індія, Бразилія, Казахстан, Єгипет, Катар і Пакистан.

Заступниця міністра закордонних справ Мар'яна Беца наголосила, що ухвалення цієї резолюції є винятково питанням гуманності та морального обов'язку міжнародної спільноти, а не політики.

За словами дипломатки, війна Росії проти України зробила дітей найбільш вразливою ціллю агресії. Росіяни не лише вбивають та калічать дітей, а й "намагаються стерти їхню ідентичність".

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Євросоюз разом з Україною та Канадою ініціює спеціальний саміт, спрямований на координацію зусиль щодо повернення дітей додому.

А президент Володимир Зеленський вважає, що для повернення викрадених Росією українських дітей потрібно залучати якнайбільше партнерів. За час війни Україна повернула 1600 дітей.

росія діти ООН депортація дітей резолюція війна в Україні
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
