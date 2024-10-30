Переговори з Росією щодо ударів по енергосистемі — Михайло Подоляк прокоментував чутки

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: PAP

В Офісі президента відреагували на публікацію Financial Times про "перемовини" щодо ударів по енергетиці. Повідомляється, що Росія навряд відмовиться від стратегії ракетних обстрілів критично важливої інфраструктури.

Реакцію ОП на публікацію пояснив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у середу, 30 жовтня.

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Подоляк наголосив, що ЗМІ не вперше роблять такі "вкиди", посилаючись на "анонімні джерела". Однак Росія навряд відмовиться від того типу війни, який вона веде. По суті, загарбники неспроможні інакше воювати.

"Вони застосовують ресурси другої, третьої країни в повному обсязі, беруть у них балістичні ракети, підтягують живі сили Північної Кореї. А тут вони добровільно говорять: "Ну все, ми кошмарити цивільне населення не будемо, не будемо бити по енергетиці"? Трошки дивна логіка", — вважає Подоляк.

Варто додати, що офіційний Кремль теж спростував інформацію про ведення перемовин з Києвом щодо припинення ударів по енергообʼєктах.

Раніше ми писали, що Подоляк заявив, що Росія намагається позбавити своїх територіальних сусідів будь-якого вибору.

Також Подоляк прокоментував візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС в Росії.