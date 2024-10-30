Переговоры с Россией относительно ударов по энергосистеме — Михаил Подоляк прокомментировал слухи

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: PAP

В Офисе президента отреагировали на публикацию Financial Times о "переговорах" относительно ударов по энергетике. Сообщается, что Россия вряд ли откажется от стратегии ракетных обстрелов критически важной инфраструктуры.

Реакцию ОП на публикацию объяснил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в среду, 30 октября.

Читайте также:

Подоляк прокомментировал слухи о переговорах

Подоляк подчеркнул, что СМИ не впервые совершают такие "вбросы", ссылаясь на "анонимные источники". Однако Россия вряд ли откажется от того типа войны, который она ведет. В сущности, захватчики не способны иначе воевать.

"Они применяют ресурсы второй, третьей страны в полном объеме, берут у них баллистические ракеты, подтягивают живые силы Северной Кореи. А здесь они добровольно говорят: "Ну все, мы кошмарить гражданское население не будем, не будем бить по энергетике"? Немного странная логика", — считает Подоляк.

Стоит добавить, что официальный Кремль опроверг информацию о ведении переговоров с Киевом о прекращении ударов по энергообъектам.

Ранее мы писали, что Подоляк заявил, что Россия пытается лишить своих территориальных соседей любого выбора.

Также Подоляк прокомментировал визит генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша на саммит БРИКС в Россию.