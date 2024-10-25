Подоляк відреагував на візит Гутерреша на саміт БРІКС

Антоніу Гутерреш і Володимир Путін у Казані. Фото: Вloomberg

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС в Росії. За його словами, генсек "фантастично руйнує все, що залишалося від репутації ООН".

Про це Подоляк розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"ООН не існує як організація, яка може мати впливи. Сьогодні ООН існує як організація, в якій ви можете зробити фантастичну корупційну кар'єру. Все. Вона не вирішує жодних питань. Єдина користь від неї і чому Україна цим користується, тому що це майданчик, на якому присутні 160 плюс країни, залежно від того, чи це Генасамблея, чи це Рада безпеки, на якій ви можете висловити свою позицію достатньо жорстко, і її можуть підтримати", — заявив радник керівника голови ОП.

Він зазначив, що такі дії на платформі ООН є ефективними, оскільки мають юридичний аспект: може бути проведене голосування, за підсумками якого підписується резолюція, що має юридичну силу в межах міжнародного права.

"Тобто людина не приїздить на Саміт миру, на якому 100 країн і де чітко юридично зафіксовано, що захід проводиться на підставі міжнародного права та статутних документів організації, яку ти очолюєш. Але ти приїздиш на саміт організації, якої не існує, тобто БРІКС. І ти зустрічаєшся відповідно з людиною, яка сьогодні руйнує міжнародне право. Ба більше, ти сам на цьому саміті в Казані говориш: "Ми, безумовно, за припинення війни, але на основі міжнародного права і статутних документів ООН". Так у тебе ж питання, у тебе 4-5 стаття. От сидить порушник, зупинись, виклич своїх представників, скажи, давайте ми йому ноту протесту просто тут заявимо. І тоді це була б позиція, яка відновила б репутацію", — пояснив Подоляк

Він також зазначив, що у п'ятницю, 25 жовтня, Міжнародний кримінальний суд подав звернення до країн-учасниць Римського статуту із закликом відреагувати на дії Монголії, яка не затримала підозрюваного злочинця Путіна.

"Це дуже важливо, до речі, щоб ми розуміли, що це все процедурні речі, які матимуть суттєві наслідки. Тому не все так просто, і для Путіна також не все так просто. Хоча ця людина, вона не є адекватною, тому їй там байдуже", — додав радник керівника голови ОП.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.

У МЗС Україні нагадали, що Гутерреш відхилив запрошення України приїхати на Саміт миру, проте поїхав до Росії. У дипломатичному відомстві підкреслили, що своїми діями генеральний секретар ООН "шкодить репутації Організації Об'єднаних Націй".