Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow В ОП зробили заяву щодо візиту генсека ООН на саміт БРІКС arrow

В ОП зробили заяву щодо візиту генсека ООН на саміт БРІКС

25 жовтня 2024 00:12
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Подоляк відреагував на візит Гутерреша на саміт БРІКС
Антоніу Гутерреш і Володимир Путін у Казані. Фото: Вloomberg
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша на саміт БРІКС в Росії. За його словами, генсек "фантастично руйнує все, що залишалося від репутації ООН".

Про це Подоляк розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Подоляк про візит Гутерреша на саміт БРІКС

"ООН не існує як організація, яка може мати впливи. Сьогодні ООН існує як організація, в якій ви можете зробити фантастичну корупційну кар'єру. Все. Вона не вирішує жодних питань. Єдина користь від неї і чому Україна цим користується, тому що це майданчик, на якому присутні 160 плюс країни, залежно від того, чи це Генасамблея, чи це Рада безпеки, на якій ви можете висловити свою позицію достатньо жорстко, і її можуть підтримати", — заявив радник керівника голови ОП.

Він зазначив, що такі дії на платформі ООН є ефективними, оскільки мають юридичний аспект: може бути проведене голосування, за підсумками якого підписується резолюція, що має юридичну силу в межах міжнародного права. 

"Тобто людина не приїздить на Саміт миру, на якому 100 країн і де чітко юридично зафіксовано, що захід проводиться на підставі міжнародного права та статутних документів організації, яку ти очолюєш. Але ти приїздиш на саміт організації, якої не існує, тобто БРІКС. І ти зустрічаєшся відповідно з людиною, яка сьогодні руйнує міжнародне право. Ба більше, ти сам на цьому саміті в Казані говориш: "Ми, безумовно, за припинення війни, але на основі міжнародного права і статутних документів ООН". Так у тебе ж питання, у тебе 4-5 стаття. От сидить порушник, зупинись, виклич своїх представників, скажи, давайте ми йому ноту протесту просто тут заявимо. І тоді це була б позиція, яка відновила б репутацію", — пояснив Подоляк

Він також зазначив, що у п'ятницю, 25 жовтня, Міжнародний кримінальний суд подав звернення до країн-учасниць Римського статуту із закликом відреагувати на дії Монголії, яка не затримала підозрюваного злочинця Путіна.

"Це дуже важливо, до речі, щоб ми розуміли, що це все процедурні речі, які матимуть суттєві наслідки. Тому не все так просто, і для Путіна також не все так просто. Хоча ця людина, вона не є адекватною, тому їй там байдуже",  — додав радник керівника голови ОП.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відхилив візит генсека ООН Антоніу Гутерреша до України. Ймовірно, це сталося через його візит на саміт БРІКС в Росії.

У МЗС Україні нагадали, що Гутерреш відхилив запрошення України приїхати на Саміт миру, проте поїхав до Росії. У дипломатичному відомстві підкреслили, що своїми діями генеральний секретар ООН "шкодить репутації Організації Об'єднаних Націй".

Михайло Подоляк ООН БРІКС Офіс президента Антоніу Гутерреш

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:53 На Львівщині боєць вдарив іншого солдата ножем — що вирішив суд

23:45 У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова

23:25 У Києві суди ухвалили сім рішень щодо ухилянтів — подробиці

23:12 Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

23:05 У Дніпрі прогриміли вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

23:02 Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу

23:00 Чоловік відмовився від служби через дії ТЦК — що вирішив суд

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

23:53 На Львівщині боєць вдарив іншого солдата ножем — що вирішив суд

23:45 У Нацгвардії заперечили нагородження мера Одеси Труханова

23:25 У Києві суди ухвалили сім рішень щодо ухилянтів — подробиці

23:12 Удар по багатоповерхівці в Києві — є загиблий та постраждалі

23:05 У Дніпрі прогриміли вибухи

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

23:02 Одягаємось тепліше і йдемо гуляти — погода в Одесі на суботу

23:00 Чоловік відмовився від служби через дії ТЦК — що вирішив суд

22:41 Готуйтеся до небезпеки — прогноз погоди в Харкові на вихідні

22:30 На Одещині військовий зберігав набої вдома — що вирішив суд

22:21 Наслідки влучання БпЛА у багатоповерхівку в Києві — жахливі кадри

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

23 жовтня 2024

21:13 Вибори в Молдові та їхні наслідки для України — що непокоїть одеситів

06:40 Ціни за 1 кг чормету наприкінці жовтня — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні продовжують рости ціни на соняшник — скільки коштують зернові у жовтні

22 жовтня 2024

18:22 Їсти смачно та корисно — реформа харчування у школах Одещини

06:40 В Україні зростають ціни на золото — ціна дорогоцінних металів у жовтні

Text

21:07 Нардеп назвав, через що в Україні підвищиться показник ВВП

Text

19:46 Експерт заявив про критичний брак фахівців-комунальників

Text

17:56 Сирський розкрив правду про бої на Курщині — ефір Вечір.LIVE

Text

16:57 Нардеп різко висловився щодо реформи МСЕК

Text

13:59 Кремінь пояснив, які штрафи чекають на порушників мовного закону

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити - 80x80

У МСЕК відмовляють у продовженні інвалідності без хабаря — що робити

Text

13:20 Зеленський зробив різку заяву про ООН — ефір День.LIVE

Text

13:01 Кремінь пояснив, як каратимуть порушників мовного закону

Text

11:25 Кремінь пояснив, чому радіодиктант читає найкращий тандем

Text

08:04 За кого у США голосуватимуть на виборах — результати опитування

Text

08:00 Зеленський озвучив новий план посилення України — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

14 жовтня 2024

19:10 Нардеп назвав кількість українців, які досі не оновили свої дані в ТЦК

15 жовтня 2024

07:21 ВЛК визнала призовника придатним, але суд не погодився — у чому причина

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні

15 жовтня 2024

09:55 Заміна "старих" доларів на "нові" — які купюри не підлягають обміну в Україні