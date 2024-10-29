Вибори в Грузії 2024 — як РФ впливала на голосування

Радник керівника ОП Михайло Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Радників керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Росія намагається позбавити своїх територіальних сусідів будь-якого вибору. Якщо справа стосується виборів на державному рівні, то РФ намагається їх фальсифікувати і ще жодного разу в історії не провела їх чесно.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Telegram у вівторок, 29 жовтня.

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Український посадовець зазначив, що Росія, яка ніколи в історії не мала чесних виборів, зробила своєю місією підрив виборчого інституту в навколишніх країнах. За його словами, іноді росіяни ставлять на конкретну фігуру, часто — намагаються дискредитувати сам по собі демократичний процес.

"У кожному випадку це є підготовкою до проковтування, експансії, агресії, побудови маріонеткового режиму, знищення реальної суб’єктності/суверенітету. Як комодський варан, РФ надкушує жертву й чекає, поки та остаточно втратить сили. Шокована влада, що керує розчарованими в політиці громадянами, не може захистити державу від недружнього поглинання. Раптом прихований саботаж виборів не має успіху, як це було в Україні й колись у Грузії, ось тоді Кремль розпочинає війну", — йдеться у його повідомленні.

Також Подоляк наголосив, що кожен, хто бачив втілення російської стратегії "втручання у вибори" в одній країні, швидко впізнає її в іншій. Навіть далекій, заокеанській. Тому що почерк завжди однаковий.

Скриншот допису Михайла Подоляк

Зазначимо, раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив, що грузинсько-російський олігарх Бідзіна Іванішвілі "купив собі країну за підтримки Кремля".

"Я щойно повернувся з Грузії, де був міжнародним спостерігачем за виборами від Парламентської асамблеї Ради Європи. Я бачив на власні очі, як відбувалися ці вибори. Щодо питання, чи вдасться грузинам це все зупинити, ми побачимо найближчими днями або тижнями. Але ці вибори не можна назвати ані вільними, ані чесними, і проблема не в переписаних протоколах, а в тому, що ці вибори були куплені. Грузинсько-російський олігарх Бідзіна Іванішвілі фактично прикупив собі країну, ймовірно, за підтримки Кремля", — сказав він в ефірі "Еспресо".

Вибори в Грузії — останні новини

Нагадаємо, на парламентських виборах у Грузії першість отримала правляча проросійська партія "Грузинська мрія". Вона здобула понад 54% голосів.

Одразу після оголошення результатів 28 жовтня тисячі людей зібралися під будівлею парламенту, щоб висловити протест проти голосування.

Також відомо, що дві політсили Грузії не визнають результатів виборів до парламенту. ЗМІ отримали дані, що після виборів у країні може змінитись президент.