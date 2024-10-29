Выборы в Грузии 2024 — как РФ влияла на голосование

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Фото: Новини.LIVE

Советников руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия пытается лишить своих территориальных соседей любого выбора. Если дело касается выборов на государственном уровне, РФ пытается их фальсифицировать и еще ни разу в истории не провела их честно.

Об этом Михаил Подоляк написал в своем Telegram во вторник, 29 октября.

Читайте также:

Влияла ли РФ на выборы в Грузии

Украинский чиновник отметил, что Россия, которая никогда в истории не имела честных выборов, сделала своей миссией подрыв избирательного института в окружающих странах. По его словам, иногда россияне ставят на конкретную фигуру, часто пытаются дискредитировать сам по себе демократический процесс.

"В каждом случае это является подготовкой к проглатыванию, экспансии, агрессии, построению марионеточного режима, уничтожению реальной субъектности/суверенитета. Как комодский варан, РФ надкусывает жертву и ждет, пока та окончательно потеряет силы. Шокированная власть, управляемая разочарованными в политике гражданами, не может защитить государство от недружественного поглощения. Вдруг скрытый саботаж выборов не имеет успеха, как это было в Украине и когда-то в Грузии, вот тогда Кремль начинает войну", — говорится в его сообщении.

Также Подоляк подчеркнул, что каждый, кто видел воплощение российской стратегии "вмешательства в выборы" в одной стране, быстро узнает ее в другой. Даже далекой, заокеанской. Потому что почерк всегда одинаков.

Скриншот сообщения Михаила Подоляк

К слову, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что грузино-российский олигарх Бидзина Иванишвили "купил себе страну при поддержке Кремля".

"Я только что вернулся из Грузии, где был международным наблюдателем за выборами от Парламентской ассамблеи Совета Европы. Я видел собственными глазами, как проходили эти выборы. По вопросу, удастся ли грузинам это все остановить, мы увидим в ближайшие дни или недели. Но эти выборы нельзя назвать ни свободными, ни честными, и проблема не в переписанных протоколах, а в том, что эти выборы были куплены. Грузинско-российский олигарх Бидзина Иванишвили фактически прикупил себе страну, вероятно, при поддержке Кремля", — сказал он в эфире Эспрессо.

Выборы в Грузии — последние новости

Напомним, на парламентских выборах в Грузии первенство получила правящая пророссийская партия "Грузинская мечта". Она получила более 54% голосов.

Сразу после оглашения результатов 28 октября тысячи человек собрались под зданием парламента, чтобы выразить протест против голосования.

Также известно, что две политсилы Грузии не признают результаты выборов в парламент. СМИ получили данные, что после выборов в стране может смениться президент.