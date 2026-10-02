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Головна Новини дня В Нью-Йорку представили інсталяцію до Дня захисників і захисниць України

В Нью-Йорку представили інсталяцію до Дня захисників і захисниць України

Ua ru
2 жовтня 2026 12:09
Ексклюзив
Rebirth.Ukraine представила у Нью-Йорку інсталяцію на підтримку захисників
Жива інсталяція Rebirth.Ukraine. Фото: Rebirth.Ukraine

У Нью-Йорку активістська група Rebirth.Ukraine представила живу інсталяцію DEFENSE IS PEOPLE, присвячену Дню захисників і захисниць України. Близько 20 учасників створили на площі Astor Place композицію, головною ідеєю якої стало нагадування, що за обороною України стоять конкретні люди, їхня щоденна робота та життя.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

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Інсталяція для українських захисників та захисниць у США

Близько 20 учасників сформували живу композицію навколо центральної фігури. Ключовим елементом стали руки, які створювали своєрідну лінію захисту та змінювали форму протягом перформансу.

Учасники не використовували військову форму й не імітували українських військових. Військова палітра була візуальною асоціацією з поняттям захисту, тоді як головним образом залишалася людина.

"За кожною лінією оборони стоїть людина. За можливістю інших жити, працювати, обіймати близьких і планувати майбутнє стоять люди, які щодня захищають Україну", — розповіли організатори.

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Через QR-код перехожі могли дізнатися більше про українських захисників і захисниць та долучитися до підтримки.

У Rebirth.Ukraine хотіли нагадати, що за поняттям "оборона" стоять конкретні люди — їхні тіла, руки, життя та щоденна робота заради захисту України.

Rebirth.Ukraine — незалежна творча громадська організація, що працює у Нью-Йорку та створює публічні мистецькі проєкти, культурні заходи й інформаційні кампанії на підтримку України. Ініціатива об’єднує українців та друзів України навколо проєктів, які привертають увагу до української культури, ідентичності та сучасної України.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України вшанував пам'ять полеглих воїнів біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі.

Також Новини.LIVE писав, що Кирило Буданов назвав знакові операції української воєнної розвідки за 55 місяців повномасштабної війни. Серед них він згадав бої за Гостомель, повітряний міст на "Азовсталь", звільнення острова Зміїний, висадки в Криму та операції проти Чорноморського флоту РФ.

США Нью-Йорк День захисників і захисниць України свято інсталяція
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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