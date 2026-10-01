Буданов привітав українських воїнів із Днем захисників і захисниць

Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Глава Офісу Президента Кирило Буданов 1 жовтня звернувся до українських військових із нагоди Дня захисників і захисниць України. Він наголосив на багатовіковій традиції боротьби українців за свою землю, свободу та державу, подякував воїнам, які продовжують захищати країну, та вшанував пам'ять загиблих.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на заяву Кирила Буданова.

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Буданов звернувся до українських захисників

Глава ОП заявив, що традиція захищати свою землю, свободу та державу має в Україні глибоке коріння, тому 1 жовтня об'єднує різні покоління українських воїнів.

Буданов також звернув увагу на символічність відзначення 1 жовтня свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників і захисниць України, Дня ветерана та Дня Українського козацтва.

"Символічно, що саме на свято Покрови Пресвятої Богородиці ми вшановуємо подвиг тих, хто боронить Україну від ворога", — заявив Буданов.

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Глава ОП наголосив, що протягом історії змінювалися зброя та військовий однострій, однак головна мета українських воїнів залишалася незмінною.

"Незмінною залишається мета — бути господарями на власній землі", — зазначив Буданов.

Окремо Буданов подякував військовим, які продовжують захищати Україну, а також висловив повагу ветеранам і вшанував пам'ять загиблих.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України записав звернення безпосередньо на фронті. Він подякував сотням тисяч українських військових за оборону держави.

Також Новини.LIVE писав, що Зеленський ушанував пам'ять полеглих українських воїнів біля Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві. Президент пройшов уздовж алеї, а загиблих захисників ушанували хвилиною мовчання.