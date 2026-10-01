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Головна Новини дня Зеленський у День захисників і захисниць вшанував пам’ять полеглих воїнів

Зеленський у День захисників і захисниць вшанував пам’ять полеглих воїнів

Ua ru
1 жовтня 2026 12:18
Володимир Зеленський у День захисників і захисниць вшанував пам’ять полеглих воїнів
Володимир Зеленський на церемонії вшанування памʼяті полеглих українських воїнів. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України ушанував пам’ять українських військових, які загинули, захищаючи державу. Глава держави пройшов уздовж алеї біля Стіни пам’яті на Михайлівській площі в Києві. Полеглих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Про це повідомили на сайті Президента України, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський ушанував пам’ять загиблих воїнів

Президент зазначив, що найбільшою опорою України є її захисники та захисниці, які щодня тримають оборону на передовій, рятують побратимів і захищають українські міста та села.

"Сьогодні, у День захисників і захисниць України, особливо згадуємо всіх, хто віддав за Україну найдорожче – своє життя. Вшановуємо їхню памʼять. Тих, завдяки кому ми сьогодні можемо жити й будувати майбутнє нашої країни", — написав Володимир Зеленський у соціальних мережах.

Глава держави також наголосив на важливості збереження пам’яті про кожного полеглого воїна. Зеленський подякував українським захисникам і захисницям за службу та оборону держави.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Володимир Зеленський записав звернення до українських воїнів безпосередньо на фронті. Президент подякував захисникам і захисницям за оборону держави та вшанував пам’ять полеглих героїв.

Також Новини.LIVE писали, що День захисників і захисниць України має козацьке коріння та пов’язаний із Покровою Пресвятої Богородиці. У 2023 році дату свята перенесли з 14 жовтня на 1 жовтня після зміни церковного календаря.

Володимир Зеленський ЗСУ День захисників і захисниць України війна в Україні загиблі
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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