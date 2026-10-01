Владимир Зеленский в День защитников и защитниц почтил память павших воинов

Владимир Зеленский на церемонии почтения памяти павших украинских воинов. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в День защитников и защитниц Украины почтил память украинских военных, погибших при защите государства. Глава государства прошел вдоль аллеи у Стены памяти на Михайловской площади в Киеве. Павшим воинам отдали дань уважения минутой молчания.

Об этом сообщили на сайте Президента Украины, передает Новини.LIVE.

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Зеленский почтил память погибших воинов

Президент отметил, что главной опорой Украины являются ее защитники и защитницы, которые ежедневно держат оборону на передовой, спасают сослуживцев и защищают украинские города и села.

"Сегодня, в День защитников и защитниц Украины, мы особенно вспоминаем всех, кто отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь. Чтим их память. Тех, благодаря кому мы сегодня можем жить и строить будущее нашей страны", — написал Владимир Зеленский в социальных сетях.

Глава государства также подчеркнул важность сохранения памяти о каждом павшем воине. Зеленский поблагодарил украинских защитников и защитниц за службу и оборону государства.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Владимир Зеленский записал обращение к украинским воинам прямо на фронте. Президент поблагодарил защитников и защитниц за оборону государства и почтил память павших героев.

Также Новини.LIVE писали, что День защитников и защитниц Украины имеет казацкие корни и связан с Покровом Пресвятой Богородицы. В 2023 году дату праздника перенесли с 14 октября на 1 октября после изменения церковного календаря.