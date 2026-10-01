День защитников и защитниц Украины 1 октября: история праздника и почему изменилась дата

Воины танковых войск. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 1 октября, в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Этот государственный праздник посвящен военнослужащим и всем, кто защищает независимость, суверенитет и территориальную целостность государства, а также памяти павших воинов. Дата имеет давнюю историческую и религиозную основу и связана с Покровом Пресвятой Богородицы и украинской военной традицией.

Новини.LIVE рассказывают, как появился этот праздник, почему его связывают с Покровом и когда изменили дату.

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Когда появился праздник День защитника Украины

День защитника Украины официально ввели в 2014 году. Соответствующий указ тогдашний президент Петр Порошенко подписал 14 октября 2014 года. Тогда праздник был установлен как день чествования мужества и героизма защитников независимости и территориальной целостности Украины, а также военных традиций украинского народа.

Украинские защитники. Фото: Новини.LIVE

Изначально День защитника Украины отмечался 14 октября. Эта дата была выбрана неслучайно — в тот же день отмечался праздник Покров Пресвятой Богородицы, который на протяжении веков имел особое значение для украинской военной и казацкой среды.

В 2023 году дату изменили. Верховная Рада приняла закон № 3258-IX, которым внесла изменения в Кодекс законов о труде и перенесла День защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября. Закон вступил в силу 30 июля 2023 года.

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Перенос связан, в частности, с изменением церковного календаря. После перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь Покров Пресвятой Богородицы стали отмечать 1 октября, а не 14 октября. Соответственно, государственный праздник также перенесли на эту дату.

Почему День защитников отмечают вместе с Покровом

Покров Пресвятой Богородицы занимает особое место в украинской исторической традиции. Его воспринимали как символ защиты от врагов, а традиция почитания Богородицы как покровительницы войска уходит корнями ещё во времена Руси.

Украинские защитники с бронеавтомобилями. Фото: Новини.LIVE

Особое значение Покрова приобрела в украинском казачестве. Для запорожских казаков это был один из главных праздников, поэтому его также называли Казацкой Покровой. На Сечи Покровские церкви были важными центрами казацкой жизни, а сам праздник был связан с военными традициями.

С Покровом также связывались казацкие советы, во время которых избирали гетманов и старшину. Именно поэтому со временем праздник стал ассоциироваться не только с религиозной традицией, но и с понятиями военной чести, мужества, защиты родной земли и воинского братства.

Эта традиция продолжилась и в новейшей украинской истории. Казацкие военные традиции использовались при создании украинских воинских формирований в период Украинской революции 1917–1921 годов. Им также следовали украинские освободительные движения XX века.

Кого поздравляют 1 октября в Украине

День защитников и защитниц Украины касается не только военнослужащих Вооруженных сил Украины. В этот день чествуют всех, кто участвует в защите государства и его безопасности.

Речь идет, в частности, о военнослужащих ВСУ, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других составляющих сектора безопасности и обороны. Особое место в этот день занимают ветераны и добровольцы.

В то же время 1 октября — это не только день поздравлений. В Украине в этот день традиционно чтят память военных, погибших, защищая государство.

Могилы погибших украинских военных. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, 1 октября сочетает современную украинскую военную традицию с исторической памятью о казачестве и религиозной традицией Покрова. Именно поэтому эта дата стала днём, когда в Украине одновременно благодарят современных защитников и защитниц, вспоминают павших воинов и историю украинской армии.

Как писали Новини.LIVE, недавно российские войска пытались атаковать сразу по нескольким направлениям, в частности в Сумской, Харьковской и Донецкой областях. В то же время аналитики не зафиксировали подтвержденного продвижения РФ ни на одном из этих направлений. Украинские военные проводили контратаки и наносили удары по военным и логистическим объектам российской армии.

Также Новини.LIVE сообщали, что число ветеранов в Украине уже превысило 1,5 млн и продолжает расти. По словам военного адвоката Романа Лыхачева, к этой категории относятся, в частности, участники боевых действий, люди с инвалидностью, полученной в результате защиты Украины, и семьи погибших военных.