Число ветеранов в Украине превысило 1,5 млн — Лихачев

Роман Лихачев. Фото: Facebook/Роман Лихачев

Число ветеранов в Украине уже превышает 1,5 млн и продолжает расти. В то же время увеличение численности этой категории граждан будет создавать дополнительную нагрузку на государственный бюджет, в частности из-за выплат и программ поддержки. Точное число ветеранов зависит от того, кого именно относят к этой категории.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный адвокат Роман Лихачев, передает Новини.LIVE.

Реклама

Сколько ветеранов в Украине и почему их число растёт

По словам адвоката, точное количество ветеранов зависит от того, кого именно относят к этой категории. Речь идет, в частности, об участниках боевых действий, людях с инвалидностью, полученной в результате защиты Украины, и семьях погибших военных.

Лихачев отметил, что все больше ветеранов обращаются за единовременной денежной помощью в связи с инвалидностью. В то же время рассмотрение таких вопросов может длиться несколько месяцев из-за зависимости от бюджетного финансирования.

Отдельно адвокат обратил внимание на расходы на политику в отношении ветеранов. По его словам, в 2026–2027 годах на соответствующие нужды планируется направить около 18 млрд грн, однако количество ветеранов за это время продолжит расти.

Читайте также:

"Я математически подсчитал, что на одного ветерана, по расчетам правительства, из бюджета выделяется около тысячи гривен в месяц. На самом деле это не такая уж большая цифра, если брать всех ветеранов. Это связано с тем, что, действительно, даже спортивные программы и ветеранские пространства", — отметил Лихачев.

Он также подчеркнул, что часть средств из предусмотренных расходов направляется не непосредственно ветеранам, а на функционирование соответствующей инфраструктуры, в частности на специалистов по сопровождению и ветеранские центры. По мнению адвоката, из-за постоянного увеличения числа ветеранов меняться должна не только государственная политика, но и сама гражданская среда.

"Не ветераны интегрируются в гражданскую жизнь. Гражданское общество должно интегрироваться в жизнь ветеранов, ведь ветеранов будет становиться все больше и больше с каждым годом", — подытожил юрист.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине планируют обновить систему ветеранской политики, чтобы ветераны могли получать необходимую помощь по единой схеме без обращения в различные государственные учреждения. Среди основных направлений — медицинская помощь, реабилитация, протезирование, сопровождение ветеранов и развитие ветеранских пространств.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский поручил обновить государственную ветеранскую политику и создать современную систему поддержки защитников и их семей. Среди ключевых направлений — медицинская помощь, протезирование, сопровождение ветеранов, развитие ветеранских пространств, а также лечение и оздоровление.