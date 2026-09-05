Число ветеранов в Украине превысило 1,5 млн — Лихачев

Лихачев: число ветеранов в Украине превысило 1,5 млн
Число ветеранов в Украине уже превышает 1,5 млн и продолжает расти. В то же время увеличение численности этой категории граждан будет создавать дополнительную нагрузку на государственный бюджет, в частности из-за выплат и программ поддержки. Точное число ветеранов зависит от того, кого именно относят к этой категории.
Об этом в эфире Ранок.LIVE заявил военный адвокат Роман Лихачев, передает Новини.LIVE.
Сколько ветеранов в Украине и почему их число растёт
По словам адвоката, точное количество ветеранов зависит от того, кого именно относят к этой категории. Речь идет, в частности, об участниках боевых действий, людях с инвалидностью, полученной в результате защиты Украины, и семьях погибших военных.
Лихачев отметил, что все больше ветеранов обращаются за единовременной денежной помощью в связи с инвалидностью. В то же время рассмотрение таких вопросов может длиться несколько месяцев из-за зависимости от бюджетного финансирования.
Отдельно адвокат обратил внимание на расходы на политику в отношении ветеранов. По его словам, в 2026–2027 годах на соответствующие нужды планируется направить около 18 млрд грн, однако количество ветеранов за это время продолжит расти.
"Я математически подсчитал, что на одного ветерана, по расчетам правительства, из бюджета выделяется около тысячи гривен в месяц. На самом деле это не такая уж большая цифра, если брать всех ветеранов. Это связано с тем, что, действительно, даже спортивные программы и ветеранские пространства", — отметил Лихачев.
Он также подчеркнул, что часть средств из предусмотренных расходов направляется не непосредственно ветеранам, а на функционирование соответствующей инфраструктуры, в частности на специалистов по сопровождению и ветеранские центры. По мнению адвоката, из-за постоянного увеличения числа ветеранов меняться должна не только государственная политика, но и сама гражданская среда.
"Не ветераны интегрируются в гражданскую жизнь. Гражданское общество должно интегрироваться в жизнь ветеранов, ведь ветеранов будет становиться все больше и больше с каждым годом", — подытожил юрист.
Как сообщали Новини.LIVE, в Украине планируют обновить систему ветеранской политики, чтобы ветераны могли получать необходимую помощь по единой схеме без обращения в различные государственные учреждения. Среди основных направлений — медицинская помощь, реабилитация, протезирование, сопровождение ветеранов и развитие ветеранских пространств.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский поручил обновить государственную ветеранскую политику и создать современную систему поддержки защитников и их семей. Среди ключевых направлений — медицинская помощь, протезирование, сопровождение ветеранов, развитие ветеранских пространств, а также лечение и оздоровление.