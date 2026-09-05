Кількість ветеранів в Україні перевищила 1,5 млн — Лихачов

Роман Лихачов. Фото: Facebook/Роман Лихачов

Кількість ветеранів в Україні вже перевищує 1,5 млн і продовжує зростати. Водночас збільшення цієї категорії громадян створюватиме додаткове навантаження на державний бюджет, зокрема через виплати та програми підтримки. Точна кількість ветеранів залежить від того, кого саме зараховують до цієї категорії.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив військовий адвокат Роман Лихачов, передає Новини.LIVE.

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Скільки ветеранів в Україні та чому їх кількість зростає

За словами адвоката, точна кількість ветеранів залежить від того, кого саме зараховують до цієї категорії. Йдеться, зокрема, про учасників бойових дій, людей з інвалідністю внаслідок захисту України та родини загиблих військових.

Лихачов зазначив, що дедалі більше ветеранів звертаються по одноразову грошову допомогу у зв’язку з інвалідністю. Водночас розгляд таких питань може тривати кілька місяців через залежність від бюджетного фінансування.

Окремо адвокат звернув увагу на видатки на ветеранську політику. За його словами, у 2026–2027 роках на відповідні потреби планують спрямовувати близько 18 млрд грн, однак кількість ветеранів за цей час продовжить зростати.

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"Я математично прикидував, що на одного ветерана, по розрахунку уряду, десь тисяча гривень виходить на місяць з бюджету. Це не така велика, насправді, цифра, якщо брати ветеранів. Це з того, що, дійсно, навіть і спортивні програми, і ветеранські простори", — зазначив Лихачов.

Він також наголосив, що частина коштів із передбачених видатків спрямовується не безпосередньо ветеранам, а на функціонування відповідної інфраструктури, зокрема фахівців із супроводу та ветеранських просторів. На думку адвоката, через постійне збільшення кількості ветеранів змінюватися має не лише державна політика, а й саме цивільне середовище.

"Не ветерани інтегруються в цивільне життя. Вже цивільне повинне інтегруватися в ветеранське життя, бо ветеранів буде все більше і більше з кожним роком", — підсумував юрист.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні планують оновити систему ветеранської політики, щоб ветерани могли отримувати необхідну допомогу за єдиним маршрутом без звернення до різних державних установ. Серед основних напрямів — медична допомога, реабілітація, протезування, супровід ветеранів та розвиток ветеранських просторів.

Як повідомляли Новини.LIVE, президент України Володимир Зеленський доручив оновити державну ветеранську політику та створити сучасну систему підтримки захисників і їхніх родин. Серед ключових напрямів — медична допомога, протезування, супровід ветеранів, розвиток ветеранських просторів, а також лікування та оздоровлення.