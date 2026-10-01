День захисників і захисниць України 1 жовтня: історія свята та чому змінилась дата

Воїни танкових військ. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 1 жовтня, в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це державне свято присвячене військовослужбовцям та всім, хто захищає незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави, а також пам’яті полеглих воїнів. Дата має давнє історичне та релігійне підґрунтя і пов’язана з Покровою Пресвятої Богородиці та українською військовою традицією.

Новини.LIVE розповідають, як з’явилося свято, чому його пов’язують із Покровою та коли змінили дату.

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Коли з’явилося свято День захисника України

День захисника України офіційно запровадили у 2014 році. Відповідний указ тодішній президент Петро Порошенко підписав 14 жовтня 2014 року. Тоді свято встановили як день вшанування мужності та героїзму захисників незалежності й територіальної цілісності України, а також військових традицій українського народу.

Українські захисники. Фото: Новини.LIVE

Спочатку День захисника України відзначали 14 жовтня. Ця дата була обрана невипадково — того самого дня припадала Покрова Пресвятої Богородиці, яка протягом століть мала особливе значення для українського військового та козацького середовища.

У 2023 році дату змінили. Верховна Рада ухвалила закон №3258-IX, яким внесла зміни до Кодексу законів про працю та перенесла День захисників і захисниць України з 14 жовтня на 1 жовтня. Закон набув чинності 30 липня 2023 року.

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Перенесення пов’язане, зокрема, зі зміною церковного календаря. Після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар Покрову Пресвятої Богородиці почали відзначати 1 жовтня, а не 14 жовтня. Відповідно, державне свято також перенесли на цю дату.

Чому День захисників відзначають разом із Покровою

Покрова Пресвятої Богородиці має особливе місце в українській історичній традиції. Її сприймали як символ захисту від ворогів, а традиція вшанування Богородиці як покровительки війська має коріння ще з часів Русі.

Українські захисники з бронеавтомобілями. Фото: Новини.LIVE

Особливого значення Покрова набула в українського козацтва. Для запорозьких козаків це було одне з головних свят, тому його також називали Козацькою Покровою. На Січі Покровські церкви були важливими осередками козацького життя, а саме свято було пов’язане з військовими традиціями.

Із Покровою також пов’язували козацькі ради, під час яких обирали гетьманів та старшину. Саме тому з часом свято стало асоціюватися не лише з релігійною традицією, а й із поняттями військової честі, мужності, захисту рідної землі та військового товариства.

Ця традиція продовжилася і в новітній українській історії. Козацькі військові традиції використовувалися під час розбудови українських військових формувань у період Української революції 1917–1921 років. Їх також наслідували українські визвольні рухи XX століття.

Кого вітають 1 жовтня в Україні

День захисників і захисниць України стосується не лише військовослужбовців Збройних сил України. Цього дня вшановують усіх, хто бере участь у захисті держави та її безпеки.

Йдеться, зокрема, про військовослужбовців ЗСУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України та інших складових сектору безпеки й оборони. Окреме місце цього дня займають ветерани та добровольці.

Водночас 1 жовтня — це не лише день привітань. В Україні цього дня традиційно вшановують пам’ять військових, які загинули, захищаючи державу.

Могили загиблих українських військових. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, 1 жовтня поєднує сучасну українську військову традицію з історичною пам’яттю про козацтво та релігійною традицією Покрови. Саме тому ця дата стала днем, коли в Україні одночасно дякують сучасним захисникам і захисницям, згадують полеглих воїнів та історію українського війська.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно російські війська намагалися атакували одразу на кількох напрямках, зокрема на Сумщині, Харківщині та Донеччині. Водночас аналітики не зафіксували підтвердженого просування РФ на жодному з цих напрямків. Українські військові проводили контратаки та завдавали ударів по військових і логістичних об’єктах російської армії.

Також Новини.LIVE повідомляли, що кількість ветеранів в Україні вже перевищила 1,5 млн і продовжує зростати. За словами військового адвоката Романа Лихачова, до цієї категорії належать, зокрема, учасники бойових дій, люди з інвалідністю внаслідок захисту України та родини загиблих військових.